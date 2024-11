Tras conocerse el fallo de casación que reafirmó la condena contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa de Vialidad Nacional, varios fueron los intendentes de la región que se expresaron en sus redes sociales solidarizándose con la dos veces presidenta de la nación.

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, se expresó dos veces en el lapso de una hora. Su primer mensaje afirmó: “Ni muerta, ni presa. PRESIDENTA”. Posteriormente señaló: "Como no se bancan que una mujer tenga razón y no me pueden dar una piña, hacen las cosas que hicieron hoy en Comodoro Py" @CFKArgentina en Moreno junto a 400 mujeres promotoras de género y valiosas compañeras”.

Su par de Avellaneda, Jorge Ferraresi dijo: “Se cumplió el verdadero objetivo de esta causa armada: proscribir a @CFKArgentina.

Durante años no encontraron una sola prueba en contra de Cristina, sin embargo, ratifican su ataque usando la misma fórmula de persecución judicial que sufrió el peronismo en toda su historia”.

A diferencia de sus colegas, el intendente de Lanús, Julián Álvarez, reposteó un twit del senador nacional Wado de Pedro que dice: “Acá están los verdaderos fundamentos de la proscripción a @CFKArgentina”, detallando numerosos actos de gestión.

En el caso de Andrés Watson, intendente de Florencio Varela, aseguró que “Acompañamos y expresamos nuestra solidaridad con @CFKArgentina.

El Partido Judicial presentó un condena escrita de antemano que además se anticipó por el periodismo cómplice”. Y agregó: “La llamada causa Vialidad es una farsa jurídica, Lawfare que busca disciplinar y proscribir a los dirigentes populares que otorgaron derechos a sus pueblos”.

Mientras que Federico Otermín, su par de Lomas de Zamora, especificó: “Una causa insólita, un fallo absurdo. No es Justicia, es persecución política. Contra Cristina y el peronismo. “Algo habrán hecho”, decían en otra época. Cristina sí hizo algo muy importante: que la gente que trabaja pueda vivir mejor. Y lo trascendental: lo puede volver a hacer”.