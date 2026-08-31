Con el objetivo de promover la participación ciudadana y la construcción democrática, estudiantes de diez instituciones educativas del distrito debatieron y presentaron proyectos basados en las problemáticas reales de sus comunidades.

El recinto del Honorable Concejo Deliberante de Lanús se transformó en una auténtica caja de resonancia ciudadana al recibir la 8.ª edición del Parlamento Bonaerense. Esta histórica sesión, concebida para potenciar la voz de jóvenes y adultos, reunió a estudiantes y docentes locales bajo la presidencia de Omar Dalponte (H) y Jésica Flores, quienes estuvieron acompañados por Laura Freytes y Gabriel González en la Secretaría.

La jornada contó con un fuerte respaldo institucional. Estuvieron presentes el presidente del HCD Lanús, Nicolás Russo; la secretaria de Educación, Cultura y Deportes del Municipio, Natalia Gradaschi; concejales, autoridades de Dirección de Educación de Jóvenes Adultos y Adultos Mayores (DEJAyAM), dependiente de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, e inspectores de enseñanza de la Jefatura de Región 2, quienes acompañaron a los participantes a lo largo de toda la actividad.

El Municipio reafirma así su compromiso con este espacio de debate. Ya el año pasado, Lanús había sido sede del encuentro en el Centro Cultural Leonardo Favio —con la presencia del intendente Julián Álvarez—, consolidando una política de Estado que promueve el protagonismo de jóvenes y adultos y su vínculo directo con las instituciones democráticas.

Durante el encuentro, los representantes estudiantiles ejercieron activamente su ciudadanía, exponiendo y defendiendo proyectos nacidos de las inquietudes de sus propios barrios y escuelas. Tras cada presentación, se habilitó una instancia de debate que fomentó el intercambio de ideas, el respeto por la pluralidad de voces y la búsqueda de consensos, permitiendo a jóvenes y adultos experimentar de primera mano la dinámica legislativa.

Los ejes del debate ciudadano

Los proyectos presentados reflejaron las diversas realidades educativas y sociales que atraviesan al distrito. A través de sus exposiciones, los estudiantes de las distintas franjas etarias profundizaron en temáticas fundamentales como la inclusión y el acompañamiento escolar, la memoria y los derechos humanos, la construcción de ciudadanía, la identidad bonaerense y los nuevos desafíos de convivencia en los entornos digitales.

Rumbo a la instancia provincial

Como cierre de la jornada, las instituciones sometieron las iniciativas a votación. El proyecto que logró cosechar la mayor cantidad de apoyos continuará su recorrido en la instancia provincial del Parlamento Bonaerense, llevando con orgullo la voz y las propuestas de los jóvenes y adultos de Lanús.

Comunidades educativas comprometidas

El éxito del encuentro fue el resultado del trabajo articulado entre docentes y estudiantes de las Escuelas N.º 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457 y 458, junto a los representantes del CEBAS N.º 49 y del Plan FINES 454. Todos ellos llegaron al recinto con gran entusiasmo para defender las iniciativas desarrolladas durante el año.

Con esta enriquecedora jornada, el HCD Lanús reafirma su vocación de mantener las puertas abiertas, consolidándose como un espacio donde jóvenes y adultos pueden ejercer una ciudadanía activa e involucrarse plenamente en la transformación de su comunidad.