El intendente de Berazategui y presidente del PJ local, Carlos Balor, acompañó al gobernador bonaerense y presidente del PJ provincial, Axel Kicillof, en la presentación del Movimiento Derecho al Futuro Juventudes. Fue en la Sociedad Alemana de Gimnasia de Villa Ballester, en el distrito de San Martín, donde se reunieron más de 3 mil jóvenes de todo el país. Además, hubo autoridades provinciales y municipales.



A lo largo de su discurso, Kicillof recalcó que “las juventudes no pueden ser un sector más dentro del Movimiento, sino que tienen que ser los protagonistas, los que nos muestren el norte hacia dónde ir. Hay que darle la voz y el bastón de mando a los pibes y las pibas de toda la Argentina”.

Por otro lado, ante los cánticos de los jóvenes peronistas de Berazategui, Kicillof mencionó a Juan José Mussi y a Carlos Balor: “Cómo lo extrañamos a (Juan José) Mussi de Berazategui, pero lo tenemos al Turco (Carlos Balor)”.

El lanzamiento del MDF Juventudes incluyó una serie de Comisiones en las que los jóvenes reflexionaron y debatieron sobre distintas temáticas, como el impacto de la inteligencia artificial, las plataformas y las nuevas tecnologías; la importancia de la salud mental, la educación y el trabajo; problemas como las apuestas; y la construcción de un modelo productivo inclusivo.