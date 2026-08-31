Lanús Gobierno invita a los vecinos y a las vecinas a participar de las próximas Jornadas de Autocuidado que se realizarán en el distrito, donde podrán incorporar diversas técnicas que les permitirán responder con rapidez y eficacia ante situaciones de emergencias médicas.

Las mismas serán el martes 1 de septiembre, desde las 19, en la Sociedad Cultural y Recreativa “Luz y Arte” (Gral. Deheza N° 3166, en Remedios de Escalada) y el viernes 4 de septiembre a las 18 en el Club Balcarce (Quirno Costa N° 1955, en Remedios de Escalada).

Las y los asistentes aprenderán a realizar reanimación cardiopulmonar (RCP), maniobra de Heimlich 2026 y a utilizar correctamente el Desfibrilador Externo Automático (DEA), tres conocimientos necesarios para salvar la vida de cualquier persona. Esta propuesta es abierta a toda la ciudadanía lanusense y no requiere inscripción previa. Al finalizar la misma, se otorgará un certificado a cada participante.

Cabe recordar que, en caso de lluvia, la actividad quedará suspendida.