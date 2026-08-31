El intendente Carlos Balor compartió un cálido encuentro con los vecinos y vecinas de la Sociedad de Fomento Barrio Jacarandá (calle 160 e/ 23 y 24), una de las instituciones pioneras del distrito, que participó en la Comisión Pro Autonomía de Berazategui. Allí, dialogó con integrantes de la Comisión Directiva y representantes de instituciones y organizaciones de la zona, sobre los proyectos e inquietudes de la comunidad local.

“Quería tener un mano a mano con mis vecinas y vecinos. Vamos a transitar el mismo camino que venía haciendo el Dr. Juan José Mussi, con el mismo trabajo. El camino es ese y no lo vamos a desviar. Hoy estamos acá para darles una mano en lo que necesiten; vamos a trabajar juntos por el barrio. Le agradecemos a las docentes, a los chicos de la Cooperativa y a toda la comunidad de Jacarandá, por estar en esta reunión. Vamos a defender el legado de Mussi, para mantener vivo su proyecto y continuar el desarrollo de Berazategui. Sigan confiando en nosotros; no les vamos a fallar", afirmó el intendente Carlos Balor.

A su vez, el presidente de la Sociedad de Fomento Barrio Jacarandá, Daniel Di Meglio, afirmó: “Agradezco a los vecinos y vecinas que hoy estuvieron presentes. El intendente Carlos Balor nos visitó, pudimos conversar con él y compartir unos mates. Estamos muy agradecidos. Siempre acompañamos a Juan José Mussi; y hoy Carlos Balor sigue con el mismo proyecto y apoyamos su gestión”.

Del encuentro también participaron integrantes del Gabinete municipal.