El Suburbano supo que ya existen varias denuncias radicadas en la Comisaría 1ra de Quilmes por presunta infracción a la Ley 14.346 de maltrato animal, donde los denunciantes aseguran que el mismo sujeto merodea las casas con una transportadora de gatos y aportaron videos como prueba. Este sábado, por ejemplo ingresaron en esa seccional dos denuncias más.

Las mismas contaron que en Quilmes Centro a un vecino por maltrato animal y amenazas, y lo vincularon con el mediático caso de Beccar por la desaparición y muerte de cientos de gatos.

La investigación tramita como infracción a la Ley 14.346 con intervención de la UFI N°3 de Quilmes.

La primera denuncia fue hecha por un comerciantes. Según consta en el acta, el 15 de agosto a la madrugada, un hombre fue filmado mientras grababa su local y las viviendas de la cuadra. Relató que meses atrás el mismo sujeto le había dejado un gato sin vida en la vereda.

El hecho ocurre en el cuadrado conformado por las calles Solis, Garay, Mitre y Alvear. En esa zona suele deambular el denunciado.

Tras comentar el hecho con otras vecinas, le advirtieron sobre un informe televisivo de febrero de este año del canal América, sobre un caso ocurrido en la zona norte, en el que un hombre había sido denunciado por robar más de 300 gatos en Martínez, Acassuso y Beccar. Al ver el video, asegura haberlo reconocido.

La segunda denuncia, tomada el 29 de agosto, es de una vecina.

En su testimonio, la mujer relató que el 14 de agosto a las 06:40 de la mañana, el denunciado intentó abrir el portón de ingreso al edificio mientras gritaba el nombre de un gato y, con una rama, rompió el cerco perimetral eléctrico. Ante la activación de la alarma, se retiró del lugar.

La denunciante sostiene que no es la primera vez que el hombre merodea el complejo y filma su interior. En otra oportunidad, según su declaración, se encontraba forcejeando el picaporte de su vivienda y, al ser increpado, la amenazó de muerte.

La mujer agregó que, tras ver el informe televisivo sobre el caso de Beccar, se contactó con la periodista que realizó la nota, quien le informó que el sujeto del video estaría investigado por otros hechos y pesaría sobre él medidas de restricción.

En ambas denuncias, las damnificadas manifestaron temer por su integridad física y por la seguridad de los animales, y aportaron como prueba filmaciones y fotografías.

La causa quedó en manos de la Justicia, que deberá determinar si se trata de la misma persona investigada en zona norte.