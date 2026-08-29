Con el lema "Conocer tus derechos, cambia todo", el reconocido buffet que comenzó especializado en ART y hoy brinda atención integral en todas las ramas del derecho, abrió las puertas de su tercera y más amplia sede en Hipólito Yrigoyen 463. A la cabeza se encuentra el doctor Claudio Caro con 30 años de trayectoria colegiada en Quilmes y Lomas.

El estudio atiende de lunes a viernes de 8 a 18 horas y cuenta con guardias de urgencias penales las 24 horas. Contacto: 11 3119-7026.

Los Profesionales de ASESORART son:

Lisette Telao

Claudio Caro

Matías Saloña Cruz

Angel Saucedo

Kevin Patiño

Natalia Sanisp

Nahuel Maidana

Emilce Ojeda

Liliana Denise

Georgina Margarita Pereira

Claudia Negrussi

Daniel Marchi

Valentina Castiñeira

Este sábado 29 de agosto, coincidentemente con el Día del Abogado, quedó formalmente inaugurado el nuevo estudio jurídico ASESORART, en Hipólito Yrigoyen 463, Quilmes, a escasos metros de los Tribunales.

Con un brindis junto a clientes, colegas, familiares y amigos, el estudio celebró un nuevo hito en una historia de crecimiento sostenido desde hace tiempo. Con el lema "Conocer tus derechos, cambia todo", la nueva casa representa el tercer paso del buffet en la ciudad de Quilmes.

El proyecto nació en Capital Federal, de la mano de su actual coordinador general, especializado en Derecho Laboral y accidentes de trabajo, de allí su nombre: ASESORART. Luego se instaló en Quilmes, primero en una oficina en calle Conesa y después en una sede más grande en calle Sarmiento. Ante el crecimiento del equipo y de la cartera de clientes, hoy se muda a un espacio mucho más amplio y cómodo para brindar una mejor atención.

A la cabeza del equipo se encuentra el doctor Claudio Caro, con 30 años de trayectoria como abogado colegiado en los Departamentos Judiciales de Quilmes y Lomas de Zamora, referente en Derecho Penal y con quien hace seis años formó junto a Matías Saloña la dupla que hoy lidera el estudio.

El buffet letrado está integrado actualmente por 14 destacados profesionales en cada una de las ramas de la abogacía.

"Si bien el corazón del estudio sigue siendo el Derecho Penal, con un equipo de cuatro abogados dedicados exclusivamente a esa rama junto al Dr. Caro, ASESORART se consolidó como un buffet integral que abarca Derecho Laboral, Derecho Migratorio a cargo de la Dra. Lisette Telao -una especialidad con poca oferta en la zona sur-, Familia, Civil y otras ramas. Cuenta además con colaboradores con experiencia en fuerzas de seguridad: Policía de la Provincia, Policía de la Ciudad, Servicio Penitenciario y Policía Federal, y con los Dres. Di María y Marchi como parte del equipo, enfatizó Saloña.

La nueva ubicación estratégica frente al fuero penal no es casual. Busca estar cerca de quienes más lo necesitan: familiares de detenidos, personas citadas o que necesitan realizar trámites judiciales, y vecinos que concurren al edificio de los Tribunales por diferentes circunstancias.

El estudio atiende de lunes a viernes de 8 a 18 horas y cuenta con guardias de urgencias penales las 24 horas. Contacto: 11 3119-7026 / 11 2485-2817