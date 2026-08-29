La diputada provincial, Mayra Mendoza, encabezó este sábado un encuentro en la Escuela Secundaria de Educación Técnica (ESET) de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), ubicada en República de Francia 1400, en Ezpeleta, en el que se presentó el proyecto de la Ley Ema, que el jueves recibió media sanción de la Cámara de Diputados Bonaerense, junto a la mamá de Ema Bondaruk, Laura Sánchez, funcionarios municipales, y más de 300 chicos que forman parte del programa Envión.

En este marco, Mayra sostuvo: “Hoy es importante encontrarnos para que se conozca lo que ha vivido Ema, y que podamos ayudarnos, acompañarnos y ser solidarios entre nosotros, saber cómo tenderle la mano al compañero o compañera que lo necesita, tal y cómo lo necesitó ella”.

Luego, la Intendenta de Quilmes en uso de licencia, señaló: “Sean compañeros y compañeras entre ustedes, de su familia y amigos, y ese va a ser un aporte fundamental a que podamos contribuir a una sociedad mejor, sabiendo que tenemos entre nosotros algo que puede ser peligroso, que son las pantallas, pero que está en nosotros también poner un límite y regular lo que sucede a través de la digitalidad y la virtualidad. Hay que hablar de violencia digital en casa, con amigos, la pareja y la familia; hay que hablar de lo que nos pasa”.

A su vez, Laura Sánchez, aseveró: “Con esta ley lo que queremos es prevenir y concientizar, y que los pibes y pibas tengan educación digital, porque son ciudadanos y sujetos de derecho también en estos territorios digitales; y también para que ninguno tenga que pasar por la historia que pasó Ema, porque si sabemos qué hacer, seguramente su historia no se va a repetir”.

Durante la jornada, los jóvenes del programa Envión formaron comisiones en las que debatieron diferentes puntos de la Ley y la Guía Ema, y luego expresaron sus conclusiones y construyeron respuestas frente a situaciones relacionadas a esta cuestión y que forman parte de la vida cotidiana de los participantes. Posteriormente, se abrió un espacio de preguntas hacia Mayra Mendoza y Laura Sánchez, que respondieron a los chicos y chicas presentes.

La Ley Ema, que busca crear el programa provincial de “Prevención y Abordaje Integral de la Violencia Digital en Ámbitos Educativos”, contempla, entre otras cuestiones, la incorporación del inciso "z bis" a la ley Nº 13.688 (de Educación Provincial), para brindar formación integral sobre el uso responsable de las tecnologías; la inclusión en la currícula de temas de consentimiento, privacidad, derechos digitales, y el uso ético y crítico de la Inteligencia Artificial; la actualización de las guías escolares para incluir protocolos específicos de violencia digital que aseguren el cese de la vulneración, el resguardo de la prueba digital y la no revictimización de los estudiantes; y la capacitación obligatoria y continua en prevención de violencias digitales para todo el personal del sistema educativo.

El proyecto presentado por Mayra Mendoza lleva el nombre de Ema, una adolescente bonaerense que se quitó la vida el 24 de agosto de 2024, tras la viralización no consentida de imágenes íntimas en su entorno escolar. El texto fue trabajado conjuntamente con su mamá, Laura Sánchez, y organizaciones especializadas como Faro Digital, Ley Olimpia Argentina y Defensoras Digitales.