Es a través del leasing, una herramienta del Banco Provincia que permite a los municipios acceder a financiamiento para adquirir bienes de capital. Sierra también firmó el acceso a microcréditos para emprendedores

La intendenta de Avellaneda Magdalena Sierra participó de la reunión encabezada por el gobernador Axel Kicillof, y el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, en la que intendentes bonaerenses firmaron contratos de leasing por más de $14.179 millones para la compra de bienes de capital para sus municipios. Además, a través de Provincia Microcréditos se otorgó financiamiento a emprendedores y emprendedoras de los partidos de Avellaneda, Bragado y Salliqueló.

“Las herramientas como Provincia Leasing son aún más relevantes en contextos tan difíciles como el que estamos atravesando: con este instrumento, los municipios acceden a bienes de capital para ejecutar obra pública, nueva tecnología en materia seguridad y equipamiento para fortalecer la salud y los servicios”, detalló el mandatario bonaerense.

"Frente a un Gobierno nacional que ve a los bancos públicos como instituciones a erradicar, en la Provincia creemos exactamente lo contrario: nuestra banca permite acompañar a los bonaerenses y amortiguar los efectos de la crisis que generan las políticas económicas de Milei”, sostuvo Kicillof y concluyó: “Mientras el sector privado están en proceso de achicamiento, el Banco Provincia sigue expandiéndose con un único objetivo: atender las necesidades de nuestro pueblo”.

En el caso de Avellaneda, a través de esta iniciativa, se adquirieron: 8 grúas hidráulicas; 14 camiones; 6 camiones compactadores; 2 minibuses; 8 furgones; 10 automóviles; 3 pick ups, y 6 cajas volcadoras.

De la ceremonia participaron el presidente de Banco Provincia, Juan Cuattromo; los titulares de Provincia Leasing, Valeria Dallera; y de Provincia Microcréditos, Alejandro Formento. Junto a ellxs, lxs intendentxs de Colón, Waldemar Giordano; de Coronel Dorrego, Juan Carlos Chalde; de Ezeiza, Gastón Granados; de Lezama, Myriam Mongay; de Navarro, Facundo Diz; de Pilar, Federico Achával; de Pellegrini, Sofía Gambier; de Quilmes, Eva Mieri; de Rivadavia, Juan Martínez; de Tres Arroyos, Pablo Garate; de Veinticinco de Mayo, Ramiro Egüen; y de Zárate, Marcelo Matzkin.