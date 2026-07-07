Lanús Gobierno informa que el viernes 10 y sábado 11 de julio, desde las 12, se llevará adelante la Expo Cultura Pop & Medieval en el Centro Cultural Leonardo Favio, ubicado en la avenida 25 de Mayo N° 131, en Lanús Oeste, donde las y los lanusenses podrán participar de diferentes iniciativas de forma libre y gratuita.

El viernes se dictarán dos talleres: a las 15 se hará el de Manga y Animé, mientras que a las 17 se dará el de Creación de Personajes. Por otro lado, el sábado a las 17 se concretará el Combate Medieval y a las 18 un desfile Cosplay.

Además, habrá un concurso de dibujo para participantes desde los 12 años donde deberán realizar su versión de “Kal-El Superman”. Esta actividad requiere inscripción previa, por lo que quienes estén interesados podrán inscribirse vía mail a [email protected].

En la Expo también participarán emprendimientos temáticos donde los visitantes podrán adquirir productos y recuerdos relacionados a la cultura pop, y la ya clásica Feria de la Economía Social “Hecho en Lanús”.