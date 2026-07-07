Lanús continúa con las obras en diversos establecimientos educativos públicos del distrito, con el objetivo que las y los estudiantes puedan continuar con su formación académica en espacios de calidad y con las mejores condiciones.

En ese marco, en la Escuela Primaria N° 49 se llevan a cabo trabajos para la incorporación de dos nuevas aulas, al igual que un espacio para el Equipo de Orientación Escolar y un área verde con fines educativos y ambientales, además de la puesta en valor del laboratorio, la biblioteca y la ludoteca, en beneficio de los 270 chicos y chicas que asisten allí en doble jornada.

Al respecto, se hicieron distintas intervenciones en más de 40 instituciones lanusenses durante los últimos meses como reparación de veredas y fachadas, tareas pluviales, de impermeabilización, de embellecimiento y se instalaron nuevos juegos, entre otras acciones.

Esta iniciativa forma parte de un compromiso que asumió el intendente Julián Álvarez al inicio de su mandato, con la finalidad de garantizar las escuelas dignas y seguras que se merecen cada uno de las alumnas y los alumnos de Lanús.