La arquitecta, que hasta hoy se desempeñaba como jefa de Gabinete, conducirá los destinos del Municipio hasta el fin del presente mandato. Cuáles son los objetivos de gestión que se plantea.

La arquitecta Magdalena Sierra asumió hoy como intendenta de Avellaneda, en una emotiva ceremonia informal junto a los trabajadores del palacio municipal.

“Es un honor continuar el camino que inició Jorge Ferraresi. Con enorme dedicación, transformó profundamente nuestra ciudad y la convirtió en un modelo de gestión. Mi compromiso es cuidar todo lo que construimos juntos y seguir trabajando, todos los días, para que Avellaneda siga creciendo”, expresó la Intendenta. También agradeció a las y los trabajadores municipales por “los años de trabajo compartido de esfuerzo y de convicción”. Y remarcó que “nada de lo logrado hubiera sido posible sin cada uno de ustedes”.

Sierra delineó los ejes de trabajo que plantea para su gestión al frente del Ejecutivo municipal: “Las necesidades de nuestros vecinos van cambiando y requieren de un Estado presente, cercano y dispuesto a dar respuestas”.

Y resaltó la impronta que le imprimirá a la gestión: “Vamos a redoblar los esfuerzos, sosteniendo los valores que siempre nos guiaron: la empatía, la solidaridad y el compromiso con quienes más lo necesitan”.

La Intendenta destacó que Jorge Ferraresi, quien estuvo al frente del municipio durante 17 años, “está preparado para asumir nuevos desafíos en la Provincia y, como siempre, va a seguir cerca, acompañando este proyecto”.

Y finalizó con un compromiso hacia las vecinas y vecinos de la ciudad: “Con humildad, trabajo y la convicción de que todavía hay mucho por hacer, asumo este desafío para seguir construyendo, junto a toda la comunidad, la Avellaneda que queremos”.