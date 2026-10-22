Se presentó el libro “Gato por liebre: Crónicas del experimento libertario", del escritor Pablo Vera, en un encuentro que reunió a diversas organizaciones sociales, sindicales y políticas del distrito. El mismo fue presentado por Candela González del Movimiento Evita Quilmes

La actividad se planteó como un espacio para reflexionar, debatir y compartir miradas sobre la realidad que atraviesa el país. Durante la jornada expusieron el autor del libro, Pablo Vera, y el secretario general de ATE de la provincia de Buenos Aires, Claudio Arévalo. La moderación estuvo a cargo de Candela González*, del Movimiento Evita de Quilmes.

Desde la organización señalaron: “Creemos que encontrarnos, intercambiar experiencias y fortalecer nuestros espacios de organización es fundamental para construir una alternativa frente a las políticas de ajuste que golpean al pueblo trabajador. Formarnos para formar, debatir para transformar y organizarnos para construir un futuro con más justicia social".

En el comunicado enviado a este medio, agradecieron la presencia de compañeros, compañeras y organizaciones que asistieron:

ATE, CTA Autónoma, Movimiento Derecho al Futuro, Movimiento Evita, UTEP, Ángel García (defensor adjunto del Pueblo), Ariel Burtoli y Gabriel Fiori (concejales del MDF), Analía Jara, Corriente Popular Eva Perón, Mónica Gireli (Agrupación Eva Perón), Roberto Sayaro (presidente de la Junta Electoral de ATE), el compañero jubilado Chichín Rivero, Ángel Romero (Renacer Peronista), Francisco Montes (La Cañada Resiste), Víctor Loto (Escuela Popular Solano Vive), Gabriel Berrospe (Peronismo de la Soberanía), Susana Cano, Mujeres Peronistas Quilmes, Romina Rodríguez (Sindicato de Comercio), Orlando Agüero, Frente Popular Darío Santillán, Carlos Sandoval (Agrupación La Carloto), Gisela Dalacua, Peronismo Militante Bonaerense Quilmes, Agrupación Solano Existe, Movimiento de Bases Oscar Antón, Corriente Peronista Descamisados, Gisele Gambeta (MDF Salud Quilmes) y Coordinadora 14 de Junio.

“Porque nadie se salva solo y porque la salida es colectiva, seguimos apostando al encuentro, a la formación política, a la unidad y a la organización popular",?concluyeron.