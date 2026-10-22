La intendenta interina de Quilmes, Eva Mieri, encabezó el anuncio de obra del Espacio Cultural y Educativo en Ciencia, ubicado en 802 entre Dr. Emilio Torre y 894, en el barrio La Paz, de Quilmes Oeste, que se está construyendo con fondos íntegramente municipales en el marco del Plan Bianual 2025-2027 anunciado por Mayra Mendoza.

"Con mucho orgullo venimos a llevar una propuesta de acceso a la cultura y a la educación, porque desde el primer día la pusimos en el centro de la escena. Nuestros pibes merecen tener derecho a la educación, a la investigación, a pensarse y soñarse en lo que quieran. La Paz va a tener un edificio modelo, donde el acceso a la cultura y a la educación va a ser un derecho garantizado por el Estado Municipal. En ese camino nos van a seguir encontrando", señaló Mieri, acompañada por la secretaria de Educación y Cultura, Evangelina Ramírez.

El nuevo Espacio Cultural y Educativo en Ciencia será un edificio que funcionará como centro cultural y educativo de aproximación e iniciación a las ciencias que se sumará a la red de infraestructura cultural del Municipio, con una mirada innovadora de experimentación para primera infancias, adolescencias y jóvenes. La intervención contempla la construcción de un edificio de 460m² cubiertos en el predio donde actualmente funciona el edificio del PROMEBA (Programa de Mejoramiento de Barrios), consolidando su función como espacio lúdico, educativo y comunitario del barrio.

En este marco, Evangelina Ramírez remarcó que "este es un espacio cultural y educativo que se suma a los que ya tenemos en Quilmes, con esta mirada de poder generar en cada uno, un contenido específico. En este caso, es en ciencia, y, obviamente, la participación de la comunidad educativa es fundamental en la generación del proyecto".

Distintos actores de la comunidad educativa de la zona se mostraron conformes con esta iniciativa. La docente de la EP 25, Cinthia Páez, comentó: "Tenemos la escuela a tres cuadras así que estamos muy contentos con este proyecto que le abre las puertas a los chicos y a las chicas del barrio". En la misma línea, el alumno de 6º grado de la mencionada institución, Dante, afirmó: "Estoy muy contento, todos los chicos de la primaria y la secundaria van a poder venir y disfrutar este espacio público que se está creando acá".

El edificio contará con un aula de ciencias con capacidad para 30 personas, un salón de usos múltiples destinado a actividades educativas, culturales y comunitarias, y un sector de exposiciones para muestras permanentes y temporales. También dispondrá de espacios de apoyo administrativo, servicios sanitarios, office y sala de reuniones. Al respecto, el subsecretario de Obras e Infraestructura, Ramiro Beltrani, comentó: "La idea es que todos los sectores educativos puedan utilizar como centro tecnológico este edificio. Además, lo pensamos como un espacio sustentable".

En ese sentido, se prevé la instalación de paneles solares para complementar el suministro eléctrico y reducir el consumo de energía de la red, junto con un sistema de recolección de agua de lluvia para riego y usos complementarios.

Participaron también de la actividad el jefe de Gabinete, Joaquín Desmery; la subsecretaria de Educación, Florencia Sierra; el director general de Políticas Socioculturales, Leandro Cepeda, su par de Arquitectura y Proyectos, Lucía Cosoy; la inspectora jefa Distrital de Educación, Florencia Elvino, miembros de la comunidad educativa y representantes de la Comisión de Festejos del Barrio La Paz.