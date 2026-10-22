La Mutual de Trabajadores Municipales de Quilmes ya tiene oficializadas dos listas para las elecciones del período 2026-2030 que se realizarán el próximo 30 de octubre de 2026.

Se enfrentarán el oficialismo y la oposición.

LISTA 1: EL OFICIALISMO - "La Mutual de la familia municipal"

Es la lista del oficialismo, encabezada por Favio Ramos, que va por la continuidad. Lleva como referencia a Gerónimo Izetta y su lema es "Experiencia, compromiso y continuidad" y "¡Que nadie nos robe lo nuestro!".

En una carta a los afiliados, Ramos destacó que son la primera Comisión Directiva elegida por el voto de los afiliados desde 2022 y que la Mutual tiene casi 40 años de historia: "No se trata de empezar de nuevo cada cuatro años. Se trata de darle continuidad a un proyecto (...) La Mutual es de todos sus afiliados".

Nómina completa Lista 1:

Comisión Directiva:

- Presidente: RAMOS FAVIO REYNALDO

- Secretaria: LATORRES ANDREA FLORENCIA

- Tesorero: CACERES MARCELO ALEJANDRO

- 1° Vocal Titular: BENAVIDEZ ANDREA ELIZABETH

- 2° Vocal Titular: PEREZ GANGAS ADELINA

- 3° Vocal Titular: ZURITA HORACIO ABEL

- 4° Vocal Titular: MARCELO GERMAN ALBERTO

Vocales Suplentes:

1° Gaitan Mercedes Janet, 2° Brandan Norma Alejandra, 3° Vence Raúl Patricio, 4° Briasco Jorge Alberto, 5° Paz José Alberto, 6° Besteiro Oscar Alberto, 7° Benitez Graciela

Junta Fiscalizadora:*Ñ

Titulares: Marin Hector Edgardo, Moreyra Cristina Ramona, Zicchi Hernan Isaias

Suplentes: Villareal Florencia Natalia, Novillo Angel Filomeno, Candeloro Rosana Teresa

Propuesta / Servicios que defienden: Atención médica con carnet de IOMA y bajos aranceles, odontología, ecografías, tomografía y resonancia, ayudas económicas, subsidios por nacimiento/casamiento/fallecimiento, Sanatorio Bernal (internación), pedicura, consultora psicológica, descuentos en óptica, kinesalud, entrega de útiles escolares, cena navideña, convenios con turismo y compras en comercios adheridos. Sede: Brandsen 187, Quilmes.

LISTA 2: LA OPOSICIÓN - AGRUPACIÓN VERDE "Lista Verde"

Es la oposición, que se presenta con el lema "Juntos por una mutual más fuerte" y "Lo que es de la Verde vuelve a la Verde. Es tiempo de recuperar nuestra Mutual"*

Proponen "una mutual al servicio de los afiliados, más compromiso, más beneficios" con más representación, gestión transparente, cercana y eficiente, y más beneficios en salud, recreación, educación, turismo y servicios.

Nómina completa Lista 2 - Agrupación Verde:

Cargos Titulares:

- Presidente: Gini Raúl Osvaldo

- Tesorero: Mancieri Pedro Oscar

- Secretario: Vargas Omar Orlando

- 1° Vocal titular: Palermo Verónica Beatriz

- 2° Vocal titular: Bianco Raúl Oscar

- 3° Vocal titular: Martinotti Walter Gustavo

- 4° Vocal titular: Yanguela Emilio Raúl

- 1° Junta fiscalizadora titular: Córdoba Alejandra Ester

- 2° Junta fiscalizadora titular: Nilo Barrios Miguel Alejandro

- 3° Junta fiscalizadora titular: Micolucci Viviana Isabel

Cargos Suplentes:

- 1° Vocal suplente: Garcia Griselda Beatriz

- 2° Vocal suplente: Crespo Dario Benigno

- 3° Vocal suplente: González Nancy Karina

- 4° Vocal suplente: Terrazzino Mario Miguel Francisco

- 5° Vocal suplente: Martinotti Noemi Gladys

- 6° Vocal suplente: Jaime Daniel Germán

- 7° Vocal suplente: Vega Noelia Vanesa

- 1° Junta fiscalizadora suplente: Durán Andrea Emilse

- 2° Junta fiscalizadora suplente: Palacios Gustavo Raúl

- 3° Junta fiscalizadora suplente: Barrionuevo Elvio Marcelo

Elecciones: 30 de octubre de 2026. Votan afiliados activos y jubilados de la Municipalidad de Quilmes.