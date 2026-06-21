Horas atràs, en Facebook, alguien publicó la imagen que ilustra estas líneas. Al instante, respondí esto: “Intenté indagar varias veces, pero nadie da respuestas. Se dicen que son deudas laborales de maestras jardineras hasta hechos casi inverosímiles.

Nada oficial".

Nadie dice de qué es la deuda, de cuánto y quiénes son los responsables de haberla generado.

Creo que antes de lanzar cualquier campaña en redes, que estoy de acuerdo para acompañar porque soy bernalense de toda la vida y amo mi lugar, hay que conocer y mostrar esos detalles.

Saludos.

Adriàn Di Nucci