Este lunes 22 de junio vecinos de Quilmes podrán hacer trámites del Estado y después quedarse a alentar a la Selección. La jornada será en El Fortín Quilmes, Av. Italia 517, esquina Videla.
Cronograma de actividades:
De 8 a 13 horas Operativo de ANSES y Renaper sin turno previo.
- ANSES: AUH, Progresar, jubilaciones, consultas y asesoramiento general.
- Renaper*ñ: DNI, actualización de datos, trámites de nacimiento y matrimonio, consultas generales.
A las 14 horas : Proyección del partido Argentina vs Austria en pantalla gigante.
Desde la organización piden que el evento sea “sin banderas políticas, solamente banderas de Argentina”. La idea es combinar gestión estatal con encuentro comunitario para ver el Mundial 2026.
Dónde: En El Fortín Quilmes, Av. Italia 517, entre Italia y Videla, de la Ribera de Quilmes.