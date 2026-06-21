Una joven que trabaja como camarera en Trade Sky Bar de CABA denunció públicamente un episodio de agresión y acoso del que habría sido víctima el jueves pasado. Según su relato, el agresor sería Mark Symmunds, director de nivel primario del conocido colegio inglés Saint Georges de Quilmes.

El relato de la víctima

“Trabajo en un bar. El día jueves me tocó atender a Mark Symmunds, director de nivel primario de la escuela de Quilmes. Se sintió disconforme con el servicio, que tampoco se lo di yo, y eso le pareció motivo para gritarme él y su madre en medio del salón. Cosa que provocó mucha angustia y llanto”, relató.

La joven cuenta que siguió atendiendo otras mesas con angustia y que cada vez que pasaba por al lado del hombre y su madre se burlaban y le decían cosas que no entendía porque no habla su idioma.

La agresión en el piso de arriba

El bar tiene 3 pisos. Ante la situación, decidió cambiarse al piso de arriba con su compañera para estar lejos de ellos. “Tardé un rato en calmarme después de tanta agresión, pero eso no fue suficiente, porque este docente subió a buscarme al piso de arriba y seguir agrediéndome, gritándome y tocándome la cara y el hombro. Con mi poco inglés le repetí en varias ocasiones que no le entendía lo que me estaba diciendo y que por favor no me tocara más. Lo continuó haciendo en repetidas ocasiones”, sostuvo.

Persecución en las escaleras

Según su denuncia, cuando intentó bajar las escaleras para pedir ayuda a sus encargados, ya con una crisis de nervios y llanto, el hombre la persiguió empujándola por las escaleras y tironeándola del brazo “muy violentamente”.

Reseña y consecuencias

La víctima asegura que luego el agresor hizo una reseña en el lugar diciendo que su disconformidad fue que tardaron 20 minutos en levantarle los platos de la mesa. “A mí me agarraron ataques de ansiedad por todo lo vivido”, expresó.

Hasta el momento no hay descargos públicos de Mark Symmunds ni de la institución educativa mencionada. La joven pide que se difunda su caso y que el hecho “no quede impune”. La denuncia ya está presentada según contó la víctima.

Nota: Este medio publica el relato de la denunciante tal como fue difundido.