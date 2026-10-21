Este domingo 25 de octubre se realizará la 4ta edición del Gran Premio Argentino Ríos, la tradicional competencia de ciclismo en circuito callejero de Berazategui. Es organizada por la Peña Ciclista Argentino Ríos, junto con la Municipalidad -por impulso del intendente Carlos Balor-. La jornada comenzará a las 8 horas en la intersección de Av. Mitre y calle 5.

La propuesta es abierta y gratuita para el público, que podrá acercarse a alentar a los ciclistas y disfrutar de una jornada deportiva que reunirá a distintas categorías y destacados exponentes de esta disciplina.

La carrera se realiza en homenaje a Argentino Ríos, fundador de la Peña Ciclista del Vidrio de Berazategui, creada el 2 de agosto de 1972. Con el paso de los años, esta competencia federada se consolidó como parte de la agenda deportiva del distrito.

El circuito abarcará la Av. Mitre entre Av. Florencio Varela y la Plazoleta de los Autonomistas, ubicada en calle 7.

Desvíos de tránsito por el 4to Gran Premio Argentino Ríos

Dado que el circuito de la carrera comprende unos 700 metros de la Av. Mitre, desde la Av. Florencio Varela hasta la Plazoleta de los Autonomistas -calle 7-, se sugieren estas vías alternativas (en el horario de 06.00 am a 18.00):

Mano a Capital: Utilizar la calle 150 y retomar por Av. Florencio Varela.

Mano a La Plata: Desvío por Av. Florencio Varela hasta 144. Luego retomar por calle 9.