El intendente de Berazategui, Carlos Balor, recorrió la obra de construcción de un canal pluvial revestido en la calle 611 entre Colectora de la Ruta 2 y 517. Los trabajos se desarrollan en el marco de un plan de obras destinado a optimizar el sistema de desagües y minimizar el riesgo de anegamientos ante lluvias intensas y sus posibles consecuencias asociadas al fenómeno climático El Niño.

Al respecto, el mandatario afirmó: "Estamos haciendo un trabajo de desagüe, de canalización, mediante un canal revestido en El Pato, a raíz del fenómeno climático El Niño. Esta obra se realiza netamente con fondos municipales y sirve para mejorar el escurrimiento del agua en la parte sur de la localidad, que sale directamente al Arroyo Pereyra".

Por su parte, el ingeniero Pedro Orazzi, de la Secretaría de Obras Públicas municipal, explicó: "Esta es una de las varias obras hidráulicas que se van a realizar en la zona con el fin de prevenir algún tipo de conflicto eventual causado por el fenómeno climático El Niño. Se trata de la construcción de un canal revestido de 5 metros de ancho por 170 de longitud, que posibilitará mejorar el desagüe en un área de 100 hectáreas, para beneficio de cerca de 2.500 personas que viven en El Pato".

Desde la Municipalidad se les solicita a los vecinos y vecinas que también colaboren con la prevención, evitando arrojar residuos en los canales a cielo abierto y manteniendo despejados los sumideros y desagües.