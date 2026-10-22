El intendente de Berazategui, Carlos Balor, mantuvo un encuentro con Adriana Rodríguez, vecina del distrito que participará de la gran final mundial de OCEANMAN 2026. Se trata de una competencia internacional de natación en aguas abiertas, que se realizará del 9 al 15 de noviembre en República Dominicana (Miches). La deportista, oriunda del barrio Villa Julia, clasificó al certamen tras obtener el tercer puesto en su categoría (mayores de 60 años) en la etapa nacional de la competencia, que se desarrolló en la provincia de Córdoba en marzo de este año.

“Me llena de orgullo poder participar, por primera vez, de un evento internacional de esta magnitud. Durante el encuentro con el Intendente, charlamos sobre lo que significa para las personas mayores seguir desarrollando actividades deportivas y demostrar que los jubilados todavía tenemos mucho para dar. Fue un recibimiento muy emotivo, afectuoso y cariñoso, que me sorprendió gratamente”, expresó Adriana. Y agregó: “También hablamos de nuestras experiencias deportivas, ya que el intendente Carlos Balor es un gran deportista. Me voy muy agradecida por este encuentro”.

En cuanto a sus inicios en la disciplina, la vecina de Villa Julia contó: “Yo soy una persona grande, tengo 63 años, y cuando era chica no existían las piletas climatizadas, así que solo podía nadar durante los veranos. Pero la vida da revancha y, con paciencia, pude empezar de grande. Hoy participo en competencias de pileta y de aguas abiertas, que es lo que más me gusta”.

En este sentido, destacó: “También tuve la posibilidad de entrenar en el Complejo Municipal Los Privilegiados, donde disfruté de una pileta y un predio hermosos, con instalaciones de primer nivel y una calidad humana espectacular. Es un espacio gratuito que brinda el Municipio a toda la comunidad”.

Con respecto a sus expectativas en OCEANMAN 2026, en lo que será su primera experiencia mundialista, Adriana aseguró: “A esta altura de mi vida, poder participar de una competencia internacional de esta magnitud es un regalo, así que mi único anhelo es disfrutarlo”. Y concluyó: “Particularmente, siento un enorme orgullo de tener la posibilidad de representar a la Argentina y a Berazategui. Por eso, voy a llevar a República Dominicana la bandera de nuestro distrito y los colores de nuestro país con mucha pasión, porque los llevo en el corazón”.