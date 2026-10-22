El Honorable Concejo Deliberante de Lanús llevó adelante una nueva Sesión Ordinaria en la que abordó una agenda centrada en la gestión integral de catástrofes, el reconocimiento a la cultura del distrito y la creciente preocupación comunitaria por el posible cierre de la Clínica PAMI Lanús.

El punto central del debate fue la aprobación del Plan General de Gestión de Emergencias del Municipio de Lanús, una herramienta clave orientada a estructurar la respuesta del Estado local ante contingencias naturales o antrópicas. Diseñado para mitigar el impacto de tormentas severas, inundaciones, olas de calor o frío extremo, incendios e interrupciones de servicios esenciales, el plan establece la creación del Comité Operativo de Emergencias (COE). Este organismo, encabezado por el intendente municipal, articulará el trabajo de las áreas ejecutivas con fuerzas de seguridad, organismos provinciales, nacionales y entidades de la sociedad civil. Además, la normativa fija cuatro niveles de alerta representados por un sistema de colores —verde, amarillo, naranja y rojo— para graduar las acciones de evacuación, asistencia sanitaria, logística en centros de alojamiento temporal y tareas de reconstrucción posterior.

En el plano cultural, el cuerpo legislativo declaró de Interés Legislativo y Cultural la obra Epopeyas de césped y cal. Manual sentimental del fútbol milagroso del conurbano, del escritor y dramaturgo lanusense Sebastián Ezequiel Ferreyra. El reconocimiento destaca la contribución del libro a la preservación de la memoria colectiva y la identidad barrial, rescatando la mística del fútbol del conurbano y, en particular, la profunda conexión de la comunidad con el Club Atlético Lanús. Con esta distinción, el Concejo reafirmó su compromiso de poner en valor a los creadores locales que enriquecen el patrimonio intangible del distrito.

Finalmente, la jornada estuvo marcada por una firme postura institucional ante la delicada situación de la salud pública regional. El Concejo Deliberante manifestó su profunda preocupación y estado de alerta frente a las denuncias de vaciamiento, despidos de personal y reducción operativa en la Clínica PAMI Lanús (ex Clínica Estrada), ubicada en la localidad de Remedios de Escalada.

Cabe recordar que, durante la gestión anterior del PAMI, cuando el actual intendente de Lanús, Julián Álvarez, se desempeñaba como concejal, se logró recuperar el establecimiento, que había permanecido abandonado durante años, y concretar su adquisición por parte del organismo para ponerlo al servicio de sus afiliados y afiliadas. De esta manera, la clínica se convirtió en el único efector de salud propio del PAMI en el conurbano sur, constituyendo un recurso fundamental para la atención de las personas mayores de la región.

Ante la posibilidad de que el establecimiento cese sus funciones el próximo 31 de octubre, el cuerpo legislativo aprobó un pedido de informes dirigido a las autoridades del PAMI, con el objetivo de obtener precisiones oficiales sobre la situación de la clínica y garantizar la continuidad de la atención médica de miles de jubilados y pensionados de la zona.

La iniciativa fue aprobada con el voto favorable de la totalidad de los integrantes del bloque oficialista, mientras que La Libertad Avanza rechazó por unanimidad. Asimismo, la sesión contó con la presencia de jubilados autoconvocados de nuestra ciudad, quienes acompañaron el desarrollo de la jornada legislativa.

Por otro lado, se llevó a cabo una Sesión Preparatoria en la que prestaron juramento, por el bloque oficialista Fuerza Patria Lanús, los concejales Lucas Castellano y Ana Laura Rodríguez, quienes asumieron sus bancas en reemplazo de Omar Galdurralde y Susana Chazarreta, respectivamente, tras las licencias solicitadas por ambos concejales.

Al finalizar la sesión, se dedicó un espacio a conmemorar el Día Nacional del Derecho a la Identidad, que se celebra cada 22 de octubre en reconocimiento a la lucha de las Abuelas de Plaza de Mayo por la restitución de la identidad de las nietas y los nietos apropiados durante la última dictadura cívico-militar. En este marco, se destacó la importancia de mantener viva la memoria colectiva, reafirmar el compromiso con la búsqueda de quienes aún desconocen su verdadera identidad y continuar promoviendo los valores de Memoria, Verdad y Justicia.

De esta manera, el Concejo Deliberante de Lanús concluyó una jornada legislativa en la que se abordaron iniciativas vinculadas al fortalecimiento de las herramientas de prevención y gestión de riesgos, el reconocimiento de la cultura y la identidad local, la defensa del derecho a la salud de las personas mayores y la reivindicación de la memoria colectiva. A través de las distintas resoluciones y actividades desarrolladas, el cuerpo legislativo reafirmó su compromiso con las necesidades de la comunidad, la protección de los derechos de los vecinos y vecinas y la construcción de una sociedad basada en la Memoria, la Verdad y la Justicia.