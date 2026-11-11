Lanús Gobierno informa que el viernes 13 de noviembre, a partir de las 9 y hasta agotar cupos, se entregarán nuevos turnos presenciales para acceder al servicio gratuito de castración itinerante de perros y gatos en el Club ATA, ubicado en Catamarca N° 2985, Lanús Oeste.

Para solicitarlos, las vecinas y los vecinos deberán presentarse con su DNI para acreditar domicilio en el distrito, sin necesidad de concurrir con sus animales de compañía en ese momento. Las intervenciones se realizarán desde el lunes 16 hasta el viernes 20 de noviembre y, previamente, las mascotas serán evaluadas por profesionales para verificar su estado de salud. Cabe aclarar que no se efectuarán operaciones en animales braquicéfalos ni en sus mestizos bajo ninguna circunstancia.

Los animales deberán cumplir con los siguientes requisitos físicos: peso en gatos y gatas desde dos kilos, y en perros y perras de cuatro a 25 kilos; edad: gatas y perras desde los seis meses hasta los ocho años, y gatos y perros desde los ocho meses hasta los ocho años; animales en celo: podrán ser castrados, aunque estarán sujetos a la evaluación de un profesional; hembras embarazadas: únicamente durante los primeros 30 días de gestación; y postparto: dos meses después de la parición.