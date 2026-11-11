Debido al sistema de videovigilancia municipal se logró salvar la vida de un hombre que pretendía saltar del puente y evitar así una tragedia. Sucedió el martes por la tarde cuando un muchacho de 22 años con intenciones de arrojarse desde el Puente 14 de Agosto fue advertido por operadores del centro de monitoreo del Municipio y se logró activar a tiempo el protocolo correspondiente.

El hecho se desencadenó cuando el Centro de Emergencias Quilmes (CEQ) detectó a través de sus cámaras a un hombre sobre la baranda del puente. De inmediato, se activó el protocolo de emergencia, dando aviso al SAME y a las fuerzas de seguridad, que se presentaron en el lugar a los pocos minutos para contener y resguardar a la persona.

Tras el operativo, el hombre fue asistido por personal médico y trasladado para su debida contención y atención especializada.

El ecosistema de prevención del Municipio de Quilmes articula herramientas tecnológicas de vanguardia —como el monitoreo en tiempo real centralizado en el Centro de Emergencias Quilmes (CEQ), la instalación de cámaras de seguridad, alarmas vecinales, el Escuadrón de Drones, la aplicación Mi Alerta Quilmes y la línea 147— con la respuesta coordinada de las fuerzas de seguridad, la Patrulla Urbana y los equipos de salud. Este conjunto integrado de dispositivos, financiados a través del Plan de Prevención Municipal del Delito implementado por la gestión de Mayra Mendoza, consolida una red de protección activa orientada a resguardar la vida y la integridad de los vecinos en todo el distrito.