Cervecería y Maltería Quilmes llevó adelante una nueva edición de su tradicional Día de Campo en su Centro de Investigación y Desarrollo de Cebada Cervecera, ubicado en Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires. El encuentro reunió a productores agropecuarios y referentes para compartir los avances de la compañía en producción e innovación y analizar los desafíos y oportunidades de la cadena agrocervecera.

La cerveza es parte de una agroindustria federal que comienza en el campo y genera valor a través de la producción local, el desarrollo tecnológico y las exportaciones. En Argentina, el complejo agrocervecero está entre los principales complejos exportadores del país y es uno de los de mayor crecimiento en los últimos años. Actualmente, Cervecería y Maltería Quilmes trabaja junto a más de 1.300 productores agropecuarios de cebada, maíz y lúpulo.

Una agroindustria argentina con proyección internacional

En 2025, Cervecería y Maltería Quilmes exportó más de USD 370 millones y superó las 970.000 toneladas de cebada y malta. Para 2026, la compañía proyecta exportar alrededor de 600.000 toneladas de cebada y entre 220.000 y 330.000 toneladas de malta, consolidando su presencia en mercados internacionales como Brasil, Perú, Ecuador, Colombia y Chile. Asimismo, amplió su alcance internacional con la exportación de dos barcos de cebada con destino a India.

“Estamos orgullosos del lugar que ocupa hoy la agroindustria cervecera argentina en los mercados internacionales. El conocimiento, la innovación y la incorporación de nuevas herramientas nos permiten seguir mejorando la productividad y la calidad de los cultivos. Una de cada cuatro cervezas que vendemos en el mundo está elaborada con cebada y malta de la provincia de Buenos Aires, lo que demuestra el potencial de nuestra producción local y la importancia de continuar invirtiendo para desarrollar una cadena cada vez más competitiva, eficiente y sustentable”, señaló Diego Caponi, Gerente de Agronegocios de Cervecería y Maltería Quilmes.

Innovación y desarrollo: una cadena de valor que comienza en el campo

Con más de 50 años de trayectoria, el Centro de Investigación y Desarrollo de Cebada Cervecera de Tres Arroyos desarrolló a lo largo de su historia 20 variedades de cebada, que hoy representan alrededor del 70% de la superficie sembrada de este cultivo en Argentina. Entre los avances más recientes se destacan Malkia y Florence, dos variedades orientadas a mejorar el rendimiento, la calidad y la adaptación de los cultivos a distintas condiciones ambientales.

La innovación que comienza en el campo se refleja también en la calidad de las cervezas que llegan a los consumidores. La cebada, junto con el agua, el lúpulo y la levadura, es uno de los cuatro ingredientes principales de la cerveza y sus características son determinantes para lograr distintos perfiles de sabor, aroma, color y cuerpo. Por eso, el desarrollo de nuevas variedades y la mejora continua de las prácticas agrícolas son fundamentales para asegurar materias primas de excelencia y acompañar la evolución de los procesos de elaboración y del portafolio de marcas de la compañía.

Ese trabajo integrado a lo largo de toda la cadena de valor también se traduce en reconocimientos internacionales a la calidad de las cervezas. Durante 2026, Cervecería y Maltería Quilmes obtuvo siete distinciones en los World Beer Awards y el International Beer Challenge, entre ellas una medalla de oro para Quilmes Clásica. Estos premios reflejan el trabajo detrás de cada cerveza para garantizar la calidad y preservar la identidad y el sabor característico de cada una de sus marcas.

La innovación también se refleja en el proceso productivo. La compañía cuenta con dos Malterías propias que producen un total de 470.000 toneladas y emplean a un total de 290 personas de forma permanente, ambas ubicadas en la Provincia de Buenos Aires, donde transforman la cebada en malta para abastecer tanto al mercado local como al internacional. Esta cadena de valor también se extiende a la Patagonia, donde Cervecería y Maltería Quilmes cuenta con una chacra de casi 68 hectáreas en General Fernández Oro, Río Negro, dedicada desde hace más de 50 años al cultivo de lúpulo.

“Somos una agroindustria porque nuestro negocio empieza en el campo. La calidad de los ingredientes que producimos junto a nuestros productores es fundamental para elaborar cervezas que se destaquen por sus características y su sabor. Por eso, invertimos en investigación, innovación y desarrollo de nuevas variedades de cebada que nos permiten mejorar la productividad, fortalecer nuestra cadena de valor y seguir acompañando la evolución de nuestro portafolio. Los reconocimientos internacionales que reciben nuestras marcas son también un orgullo y reflejan el trabajo y el compromiso de todos los que formamos parte de esta industria”, expresó Caponi.

A través de su Día de Campo, Cervecería y Maltería Quilmes reafirma su compromiso con el desarrollo de una agroindustria competitiva, innovadora y conectada con los productores argentinos, que genera empleo, agrega valor a las materias primas locales y fortalece la presencia del país en los mercados internacionales.

Acerca de Cervecería y Maltería Quilmes

Cervecería y Maltería Quilmes es una compañía con 135 años de trayectoria en la Argentina. Desde sus orígenes, trabaja para crear un futuro con más motivos para brindar, construyendo marcas que perduren en el tiempo y acompañando los momentos de encuentro de los argentinos. Con una agroindustria federal, la compañía integra cada etapa de su cadena de valor, desde la semilla hasta la botella, para elaborar cervezas con ingredientes de alta calidad, combinando tradición cervecera, innovación y conocimiento.

Su portafolio en Argentina incluye marcas icónicas como Quilmes, Brahma, Stella Artois, Corona, Budweiser, Michelob Ultra, Patagonia y Andes Origen, entre otras, que acompañan distintas ocasiones de encuentro, disfrute y celebración. La compañía entiende a la cerveza como una bebida para disfrutar con moderación. Desde hace más de un siglo, promueve el consumo responsable, invierte en acciones de marketing orientadas a reforzar comportamientos positivos y trabaja junto a comunidades, clientes y socios en iniciativas basadas en evidencia.

Actualmente, cuenta con 5.000 empleados directos en la Argentina, 10 plantas productivas, 1 bodega, 2 malterías, 1 chacra de lúpulo, 7 oficinas regionales de venta y 6 centros de distribución. Además, trabaja junto a 120 distribuidores y abastece a más de 250.000 puntos de venta en todo el país. Desde 2019, es la primera compañía de consumo masivo en la Argentina en migrar su matriz energética a 100% renovable. Para más información, visite www.cerveceriaymalteriaquilmes.com