Ocurrió en el barrio Ducilo. Dos mujeres, señaladas como las responsables del lugar, increparon ferozmente al activista. Hubo insultos, amenazas y momentos de extrema violencia en pleno allanamiento.

Momentos de extrema tensión y violencia se vivieron en el barrio Ducilo, en Berazategui, durante un allanamiento a un criadero de perros clandestino. En medio del operativo, dos mujeres —dueñas de la vivienda donde se desarrollaba la actividad ilícita— intentaron agredir físicamente al reconocido proteccionista de animales, Fernando Pieroni, quien acompañaba el procedimiento.

El hecho escaló rápidamente cuando una de las mujeres comenzó a correr a Pieroni, propinándole todo tipo de insultos e improperios de extrema gravedad. El momento más repudiable de la agresión quedó registrado cuando la mujer increpó directamente al activista lanzándole una frase aberrante: le aseguró que, mientras él estaba allí reteniendo a los animales, su pequeña hija de tres años estaba siendo violada.

La violenta secuencia generó un unánime repudio entre los presentes y los testigos del operativo, quienes lamentaron el nivel de hostilidad hacia el proteccionista, que habitualmente colabora con la justicia y las fuerzas de seguridad en causas de maltrato animal.