En el marco de un consorcio de Facultades de la Universidad Tecnológica Nacional, hasta el 31 de mayo estará abierta la inscripción a la Tecnicatura Universitaria en Tecnologías de la Información (TUTI) que se implementará en las Regionales Avellaneda, Mar del Plata, Reconquista, San Nicolás y Santa Fe (cabecera del consorcio).

El objetivo es aportar los conocimientos vinculados con las tecnologías de la información, que están compuestas por recursos, herramientas y programas que permiten gestionar, producir y administrar datos útiles con el fin de optimizar el trabajo de los sectores productivos, en la búsqueda de mejorar el desarrollo de las organizaciones.

Quien se gradúe de la Tecnicatura podrá aplicar, producir, gestionar, comercializar y capacitar acerca de las Tecnologías de la Información; además, contará con las aptitudes para analizar un problema y definir los requerimientos de Tecnologías de la Información apropiados para su solución; usar técnicas y herramientas de Tecnologías de la Información actuales, y asistir en la creación de un plan de proyecto de desarrollo de sistemas de información.

La carrera tiene una duración de cinco cuatrimestres, comienza en agosto y se dictará a través de una plataforma virtual; para ingresar es requisito acreditar un Curso de Nivelación, que se desarrolla entre los meses de junio y julio, y se compone de dos módulos: Informática y Matemáticas.

Por inscripciones y más información, ingresar en https://fra.utn.edu.ar/tecnicatura-universitaria-en-tecnologia-de-la-informacion-ingreso/ o comunicarse a [email protected]