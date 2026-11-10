Organizados por el Municipio de Avellaneda y el Consejo Escolar, los encuentros se desarrollan en el Polideportivo Delfo Cabrera.

La intendenta de Avellaneda, Magdalena Sierra, participó hoy de la primera jornada recreativa y deportiva para las y los egresados de 6° año de escuelas primarias de la ciudad, que tienen lugar en el Polideportivo Municipal Delfo Cabrera, en Sarandí. La intendenta de Avellaneda, Magdalena Sierra, participó hoy de la primera jornada recreativa y deportiva para las y los egresados de 6° año de escuelas primarias de la ciudad, que tienen lugar en el Polideportivo Municipal Delfo Cabrera, en Sarandí.

En total, se realizarán cuatro encuentros con 15 escuelas cada una, en el horario de 9 a 15.30.

De esta jornada inaugural participaron las y los chicos de las primarias 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15 y 16, quienes disfrutaron juegos, inflables, pileta y deportes, como básquet, tenis, fútbol y cestoball.

"Nos enorgullece muchísimo su dedicación y esfuerzo, y por eso celebramos este logro juntos", expresó la jefa comunal y aseguró: "Seguiremos estando presentes durante la secundaria, porque la educación es un derecho para todas y todos, que debemos garantizar con la mejor calidad".

La actividad también contó con la presencia de la secretaria de Educación, Claudia Colaso, de Deportes, Sebastián Vidal; y el presidente del Consejo Escolar, Pablo Espósito.