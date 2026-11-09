La diputada provincial, Mayra Mendoza, y la intendenta interina de Quilmes, Eva Mieri, participaron este domingo de la celebración del 97º aniversario de Don Bosco, en una jornada que contó con el acto institucional, desfiles, ferias, exposiciones y shows en vivo, con acceso libre y gratuito para toda la familia.

“Gracias a cada vecino y vecina que hace de Don Bosco un barrio con historia, identidad y un enorme sentido de comunidad. Sigamos trabajando juntos y juntas por el Don Bosco que queremos”, dijo Mayra, que le entregó a la Comisión de Festejos de Don Bosco un Beneplácito de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires por el aniversario.

Y agregó: “La identidad de un barrio se construye con su historia, sus instituciones y, sobre todo, con una comunidad organizada que trabaja todos los días para salir adelante. En este contexto tan difícil, los clubes, las escuelas, las sociedades de fomento y cada espacio de encuentro cobran todavía más importancia. Son lugares donde se construyen vínculos, se fortalecen los lazos comunitarios y se transmite de generación en generación el orgullo de pertenecer”.

En ese marco, Eva Mieri, acompañada por integrantes del Gabinete Municipal, señaló: “Nosotras con Mayra y todo este equipo de trabajo, desde el primer día de gestión, queremos poner en pie de igualdad a cada uno de nuestros barrios, y Don Bosco no es la excepción. Sabemos de la historia que tiene esta localidad, y no solo nos detenemos en pensar en todo lo que hicimos, sino fundamentalmente, en todo lo que tenemos por delante, y qué Don Bosco queremos construir para las nuevas generaciones, para los más chiquitos de nuestra ciudad”.

La Jefa comunal interina repasó las obras realizadas a partir de diciembre 2019 en Don Bosco “con un Estado Municipal presente y cercano”, como la Veterinaria Municipal, el Vivero Yolanda Ortiz, la renovación total del Parque Lineal, y la comisaría Quilmes 10ª, una demanda vecinal de más de tres décadas para mejorar la seguridad de la zona, entre otras, y las que están en construcción, como la del Polideportivo y Espacio Cultural Don Bosco y la plaza Papa Francisco, del barrio Itatí. Además, remarcó la finalización con fondos propios de la traza del Acceso Sudeste, clave para el ingreso al distrito, que fue abandonada por el Gobierno Nacional de Milei.

En tanto, el presidente de la Comisión de Festejos de Don Bosco y de la Sociedad de Fomento homónima, Daniel Marilungo, expresó: “Hoy nos reúne una fecha muy especial, celebrando los 97 años de nuestra querida ciudad, y queremos compartir este aniversario con todos aquellos que, a lo largo de ese tiempo han contribuido a construir su identidad, historia y crecimiento. También destacar la importancia de recuperar y fortalecer los vínculos comunitarios, porque necesitamos una comunidad que escuche, acompañe y que sea capaz de tender una mano y comprometerse”.

El festejo comenzó en la plaza Manuel Belgrano, sita en Pringles y Chaco, con el izamiento de la Bandera Nacional, la entonación del Himno Nacional Argentino y una bendición a cargo del párroco de la capilla Don Bosco, Alejandro Ruiz.

Durante el acto, la Comisión de Festejos le entregó un diploma a los familiares de Rodolfo “Rolo” Pérez, exintegrante de la comisión, miembro de la Sociedad de Fomento y expresidente del Club Don Bosco, fallecido el 22 de marzo de 2025; y a su vez, el Municipio y el HCD local le entregaron una placa de reconocimiento a la Comisión de Festejos de la localidad.

Luego, las autoridades se trasladaron hacia la zona del Parque Lineal de Don Bosco, donde se instaló el palco oficial para el acto central y el tradicional desfile cívico e institucional, llevado adelante sobre la calle Arturo Illia, entre Juan B. Justo y Agustín Álvarez, y que contó con la presencia de escuelas, instituciones y organizaciones locales, Bomberos Voluntarios y ex Combatientes, entre otros.

La celebración, organizada conjuntamente por el Municipio de Quilmes y la Comisión de Festejos de la localidad, en el marco del programa Somos Quilmes, continuó con una exposición de instituciones, un paseo gastronómico con participación de seis instituciones locales y espectáculos artísticos, en el escenario montado en el Parque Lineal.

Por su parte, los vecinos y vecinas se mostraron felices por la jornada de festejos. Ofelia Guy, donbosquense desde hace 50 años, aseveró: “Me alegran muchísimo los festejos, viene mucha gente y participa, y además pueden ver el Vivero, el Parque Lineal y todos los lindos lugares que tenemos acá”. Mientras que, Pedro Salinas, sostuvo: “Este tipo de jornadas le dan trascendencia a la localidad, y estuvo muy bien organizado por el Municipio, que está siempre presente”.

Las actividades se articulan durante la tarde con la 9ª Fiesta de la Cerveza, evento que se viene desarrollando desde el sábado y culminará este domingo por la noche, en una propuesta que combina una importante oferta de productores cerveceros locales, variedad gastronómica y shows musicales en vivo, con presentaciones estelares de reconocidas bandas y, que esta noche tendrá el cierre a puro ritmo con Leo García.