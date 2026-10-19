Junto al ministro de Gobierno, Carlos Bianco, y el director ejecutivo de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA), Cristian Girard, el ministro de Infraestructura Bonaerense Gabriel Katopodis anunció que denunciará penalmente al presidente Javier Milei, al ministro de Economía, Luis Caputo, y a los funcionarios responsables por la casi nula ejecución del Fondo Hídrico.

“Por instrucción del gobernador queremos anunciar dos acciones”, comenzó Katopodis. La primera es una presentación ante la Justicia, que según adelantó se concretará en las próximas horas, por la presunta comisión de los delitos de malversación de caudales públicos, incumplimiento de los deberes de funcionario público, retardo injustificado de pagos y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. La segunda es la participación de la Provincia en la audiencia pública del 26 de octubre vinculada a la privatización de AySA, donde buscará impugnar el aumento de tarifas.