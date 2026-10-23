El intendente Carlos Balor participó del festejo por el 60° aniversario de la primera sucursal del Banco Provincia de Buenos Aires en el distrito, inaugurada el 14 de octubre de 1966. Durante el encuentro, que reunió a empleados, gerentes regionales y clientes, entregó una placa conmemorativa en reconocimiento al acompañamiento de esta entidad en el desarrollo de la ciudad.

Carlos Balor destacó: “Este es nuestro Banco Provincia, al que queremos mucho y con el que estamos muy agradecidos. Además, la Fundación del Banco está permanentemente al lado nuestro, ayudando a Berazategui. Los saludamos y les agradecemos lo que hacen por nuestra comunidad”.

Por su parte, Alicia Pampalone, gerenta de la sucursal, dijo: “Hoy celebramos junto a nuestros compañeros y compañeras, con la visita del intendente Carlos Balor, lo cual nos puso muy contentos. Esta sucursal ayuda al crecimiento de empresas e individuos. Con nuestro equipo ponemos el corazón para resolver dificultades de la comunidad”.

La sucursal del Banco Provincia fue la segunda entidad bancaria en instalarse en Berazategui. Inaugurada en 1966, en la esquina de Sarmiento (148) y Alberti (12), abrió sus puertas al público el 17 de octubre de ese año. En 1972 se trasladó a su actual sede, ubicada en Av. 14 entre 148 y 149 (en pleno casco céntrico), donde trabajan 52 empleados. Con el paso de los años, la entidad amplió su presencia en el distrito con sucursales en El Pato y Hudson.

Durante el evento, el Intendente municipal estuvo acompañado por el secretario de Economía, Santiago Castagno.