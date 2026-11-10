La Plaza San Martín (Av. Mitre e/ 6 y 7) será escenario de la 34° edición de la Muestra Anual Educativa (MAE) de Berazategui, que este año lleva el lema "En el corazón del pueblo", durante el sábado 21 y el domingo 22 de noviembre. El tradicional encuentro, impulsado por el intendente Carlos Balor, reunirá propuestas artísticas, recreativas y participativas para compartir en familia y con amigos. La jornada del sábado será de 14.00 a 00.00 y la del domingo de 14.00 a 22.00. El evento es de acceso gratuito y se suspenderá en caso de lluvia.

La programación artística tendrá dos grandes cierres musicales. El sábado 21, el ritmo y la energía de la percusión llegarán con La Bomba de Tiempo a las 22.30 horas; mientras que el domingo 22, el cantante y guitarrista Nahuel Pennisi brindará un show en vivo a las 21.00 para despedir esta nueva edición de la MAE. Además, durante las dos jornadas habrá food trucks con distintas propuestas gastronómicas para acompañar el recorrido por la muestra.

Como en cada edición, la Muestra Anual Educativa permitirá conocer y disfrutar el trabajo que se lleva adelante en los espacios de formación y creación artística del distrito. Estudiantes de los talleres de las cinco Escuelas Municipales -Artesanías, Cerámica, Fotografía, Música y Vidrio- presentarán sus producciones, en una muestra que también contará con la participación de los Museos municipales, el móvil de Cultura Colectiva y los Complejos Culturales Municipales La Calle y La Casa de la Estación.

A su vez, estarán presentes el área de Industrias Culturales, la Feria Regalá Cultura, espacios culturales independientes, el sello discográfico OÍD y la editorial EDIBER -ambas iniciativas municipales-, junto con el Laboratorio de Artes Gráficas del Centro Cultural Municipal Doña Conce y Don Santiago. La propuesta se completará con numerosas actividades participativas e instituciones invitadas.

Organizada por la Municipalidad de Berazategui, a través de la Secretaría de Cultura y Educación, la MAE es el resultado de un proyecto cultural que lleva más de tres décadas de historia, consolidándose como un espacio de encuentro, expresión y reconocimiento de la producción artística y educativa local. Para conocer más sobre la programación, se puede ingresar en berazategui.gob.ar/cultura.