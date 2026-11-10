En un encuentro encabezado por las autoridades legislativas locales, 23 representantes del Instituto Formativo Académico de Taekwon-Do fueron distinguidos por su cosecha de 10 medallas en la Copa del Mundo de Benidorm, su presencia en la Preselección Argentina y su desempeño en los Juegos Bonaerenses.

El Concejo Deliberante de Lanús llevó adelante este martes 10 de noviembre una jornada de reconocimiento a deportistas, instructores y directivos del Instituto Formativo Académico de Taekwon-Do (IFAT), institución conducida por el Maestro Pablo Ferreyra que cuenta con más de dos décadas de trayectoria en la formación deportiva y comunitaria del distrito.

La ceremonia estuvo encabezada por el presidente del HCD Lanús, Nicolás Russo; quien estuvo acompañado por el secretario del cuerpo, Alejo Di Carlo; el subsecretario de Relaciones Institucionales y con la Comunidad, Sebastián Tibaldi; y la directora de la Comunidad, Verónica Dell’Anna; quienes hicieron entrega de diplomas a 23 representantes destacados de la entidad.

Uno de los principales ejes del homenaje fue el balance de la Copa del Mundo de Taekwon-Do ITF, disputada entre el 28 de septiembre y el 4 de octubre en Benidorm, España. La delegación lanusense, integrada por 13 competidores, cosechó un total de 10 medallas: la presea dorada de Damaris Flores en Formas por Equipos; las medallas de plata de Romina Luquet en Formas Individual y de Alexander Aguilar en Formas por Equipos; y el bronce de Axel Paz en Formas por Equipos. A su vez, el Instructor Mayor Héctor More obtuvo dos medallas de plata (Formas y Lucha por Equipos), mientras que la instructora Georgina Ferreyra sumó un bronce en Formas por Equipos.

El acto puso de relieve, además, a los atletas locales que integran la Preselección Argentina y continúan su preparación para los selectivos clasificatorios del Campeonato Mundial de Paraguay 2027, reflejando el semillero competitivo que la entidad sostiene en el plano nacional.

Asimismo, se distinguió especialmente a Shania Almirón Blázquez, quien se consagró subcampeona con medalla de plata en la final de los Juegos Bonaerenses en Mar del Plata, siendo la única representante de Taekwon-Do ITF del distrito en clasificar a la instancia definitoria provincial.

Durante el encuentro se resaltó la labor del Maestro Pablo Ferreyra y de la instructora Georgina Ferreyra como integrantes del cuerpo técnico de la Selección Argentina, junto al esfuerzo cotidiano de las familias para acompañar el crecimiento formativo de niños, niñas y jóvenes de Lanús.

Esta jornada consolida el acompañamiento legislativo que el cuerpo viene brindando a la disciplina: cabe recordar que el pasado 9 de abril, durante la tercera Sesión Ordinaria, el HCD declaró de Interés Legislativo la Copa IFAT desarrollada en el Microestadio Lionel Messi del Parque Central de Las Colonias.

A través de este homenaje, el Honorable Concejo Deliberante de Lanús ratificó su respaldo al deporte formativo local y felicitó a cada uno de los atletas e instructores por representar y posicionar a Lanús en lo más alto del podio internacional.