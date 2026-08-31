Lanús Gobierno concluyó con las obras de puesta en valor de las dos plazoletas ubicadas sobre el Corredor Lugones, en las intersecciones con Camilo Cavour y Dr. A. Melo en Remedios de Escalada. A su vez, se avanza con el mejoramiento de la plaza José Hernández para que los vecinos y las vecinas disfruten de espacios públicos de calidad y con las mejores condiciones.

Las tareas en las plazoletas incluyeron la instalación de nuevo equipamiento urbano, vegetación, iluminación, reconstrucción de veredas y cordones, colocación de señalización vial, demarcación de sendas peatonales y construcción de rampas de acceso. Esta acción forma parte del Proyecto de Regeneración Urbana de Remedios de Escalada, que también contempló la renovación de los boulevares Rosales y 29 de Septiembre.

En ese marco, se efectúa la refacción integral de la plaza José Hernández situada entre Lugones, Scalabrini Ortíz y Del Valle Iberlucea. El plan de trabajo contó en primera instancia con la realización de tareas preliminares como demoliciones, movimiento de suelos, ejecución de solados, rampas de accesibilidad, instalaciones eléctricas, pintura y terminaciones.

Las intervenciones desarrolladas tienen la finalidad de respetar las dimensiones y trazas existentes del mencionado sitio e incluyen la incorporación de nuevos recorridos peatonales, que estructurarán el espacio y facilitarán una circulación más fluida y accesible. A su vez, se construyen nuevos canteros con mayor presencia de vegetación y un anfiteatro, además de que se colocará nuevo equipamiento urbano, bancos de hormigón, luminarias; y un nuevo espacio deportivo y lúdico, entre otros.