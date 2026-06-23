Lanús Gobierno informa que, a partir del martes 30 de junio, iniciarán las clases de Handball Playa en el Parque Central Las Colonias, ubicado en Salta y Purita en Remedios de Escalada, con el objetivo de que las y los lanusenses puedan practicar este deporte de forma libre y gratuita.

Los martes y viernes, desde las 18, se darán clases para jóvenes mayores de 13 años, mientras que los viernes a las 16 se realizará una escuelita para chicos y chicas de 7 a 13 años.

Para inscribirse, las interesadas y los interesados deberán acercarse presencialmente con su DNI en el día y horario de la actividad. Esta iniciativa busca fomentar el desarrollo de la actividad física y promover los diversos valores y las enseñanzas que brinda el deporte.