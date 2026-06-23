En la cuenta regresiva hacia la Capital Mundial del Deporte 2027, la Ciudad festejó el "Día Olímpico" con un mega evento, una fiesta que celebraron más de 800 chicos en el Parque Olímpico de Villa Soldati.

“Tenemos una identidad deportiva muy fuerte, somos una capital atractiva por lo que ofrecemos y por eso fuimos elegidos como la Capital Mundial del Deporte 2027. Hoy disfrutamos junto a los chicos de los valores olímpicos porque el deporte es una herramienta fundamental para educar, incluir y formar mejores personas”, dijo el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, acompañado por el secretario de Deportes, Fabián “Chino” Turnes, y grandes deportistas argentinos de todos los tiempos, como Alejandra García (atletismo), María Belén Succi y Vanina Oneto (hockey sobre césped), y Walter Pérez (ciclismo), entre otros.

Los chicos participaron durante la mañana de 15 talleres organizados por sus respectivas federaciones y asociaciones, dirigidos a primer y segundo año de la secundaria. Paralelamente, se armaron cinco estaciones que ofrecieron clínicas para completar la experiencia práctica de los participantes.

Se hicieron actividades como fútbol, tenis, tiro con arco, bádminton, tenis de mesa + tenis de mesa adaptado, básquet 3x3, karate, rugby, boxeo, vóley, handball, tiro con láser, hockey, béisbol y lucha.

"El Día Olímpico es una oportunidad para celebrar los valores que transmite: el respeto, la amistad, la excelencia, el trabajo en equipo y el esfuerzo por superarse cada día. Que más de 800 chicos de escuelas porteñas puedan vivir esta experiencia en el Parque Olímpico tiene un enorme valor. Queremos que el legado del Parque Olímpico siga creciendo, con un espacio abierto todos los días para que miles de chicos y vecinos puedan acercarse al deporte, descubrir su pasión y formarse con los valores olímpicos", dijo el secretario de Deportes, Fabián “Chino” Turnes.

En Buenos Aires el deporte forma parte de la vida cotidiana. Está presente en los más de 380 clubes de barrio que funcionan como espacios de encuentro y formación, en los parques donde miles de vecinos corren, se entrenan o andan en bicicleta, en los polideportivos públicos distribuidos en toda la Ciudad y en los grandes estadios que forman parte de la historia del deporte mundial.

La red deportiva porteña se extiende a lo largo de sus 48 barrios y 15 comunas, generando oportunidades para que niños, jóvenes, personas mayores y personas con discapacidad encuentren un espacio para desarrollarse.

Hoy la Ciudad trabaja en el Sur en el nuevo Autódromo para recibir al MotoGP el próximo año y con el sueño de que la Fórmula 1 vuelva finalmente a la Argentina.