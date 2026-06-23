Tal como informáramos la semana pasada, el cartero visitó a la edil libertaria quilmeña Estefanía Albasetti con la carta documento enviada por su par Daniela Ferreyra (foto), quién busca que la libertaria se retracte públicamente de las acusaciones realizadas semanas atrás en plena sesión del Concejo Deliberante de Quilmes.

Al llegar a su domicilio, se descubrió que Albasetti miente. Miente para rechazar la carta documento al decir que “se mudó”, o miente al no actualizar en su declaración jurada los datos de su domicilio como funcionaria pública.

Los próximos días quedará expuesta a la realidad, aunque haya ganado un par de días. Y deberá hacerse cargo de sus dichos, vía carta documento o en la Comisión Especial del Concejo Deliberante de Quilmes que tratará la denuncia, que de encontrarse culpable será sancionada por el legislativo quilmeño.