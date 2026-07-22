Dos jóvenes quisieron asaltar una pizzería en la esquina de 883 y 845, en La Florida. Terminaron con un detenido, desnudo y golpeado por vecinos, y otro prófugo.

El hecho ocurrió cuando los delincuentes entraron al comercio. Uno de ellos amenazó al dueño con lo que parecía ser un arma de fuego. Tras el robo, intentaron escapar.

Fue ahí que los vecinos los interceptaron. Lograron reducir a uno de los asaltantes a pocos metros del local. Lo ataron a un poste, le bajaron el pantalón y la ropa interior y le dieron una paliza.

Testigos contaron que algunos quisieron agredirlo con cortes en sus partes íntimas, pero el resto del grupo se lo impidió. El segundo ladrón alcanzó a huir.

Minutos después llegó un patrullero. La policía trasladó al detenido a la Comisaría 4ª de Solano. En la seccional se comprobó que el arma utilizada era una réplica.

El detenido quedó a disposición de la Justicia.