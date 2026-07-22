El Puerto Dock Sud presentó los avances de un proyecto de modernización tecnológica junto a la UTN – Facultad Regional La Plata, orientado a fortalecer la ciberseguridad y optimizar la infraestructura tecnológica del puerto, encuentro del que participó su presidenta Mónica Litza.
La iniciativa, seleccionada en la IV Convocatoria del Fondo de Innovación Tecnológica de Buenos Aires —FITBA—, contempla la implementación de un Centro de Monitoreo Integral para supervisar en tiempo real la infraestructura tecnológica crítica.
Con financiamiento del @Produccion_PBA, el proyecto articula Estado provincial, universidad pública y equipos técnicos del Consorcio para avanzar hacia un puerto más inteligente, eficiente y resiliente.