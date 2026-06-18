El Polo Social y Productivo Pedro Coria realizará su 4° Plenario Regional el viernes 20 de junio, en conmemoración del Día de la Bandera. La convocatoria será en Calle 163 N° 2331, Berisso, bajo el lema “Unidos por la Patria, con trabajo y solidaridad”.

La jornada comenzará a las 11:00 hs con la concentración de la caravana hacia Berisso en Av. Calchaquí y González Balcarce, Florencio Varela. Desde allí, militantes y vecinos de distintos distritos marcharán hacia el plenario.

Cronograma de actividades*m

11:15 hs: Barberos Solidarios, con cortes de pelo gratuitos.

11:30 hs: Radio Abierta con Buenos Aires Zero Radio.

12:00 hs: Recibimiento de la Caravana de los distritos.

12:30 hs: Recibimiento de la Bandera Nacional Argentina por la Caballada de la Agrupación Ser Nacional.

12:45 hs: Himno Nacional Argentino.

13:00 hs: Inicio del Plenario Regional.

13:30 hs: Bendición del Almuerzo Solidario a cargo del Padre Jonatan Gusmorotti.

El encuentro busca fortalecer la organización territorial y articular respuestas frente al ajuste nacional. Desde el Polo remarcan la importancia de defender a los barrios “con trabajo y solidaridad”.

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[16:41, 18/6/2026] Facundo Coria: Sisis dale para adelante