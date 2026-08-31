El Ministerio de Ambiente bonaerense entregó insumos para mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias y avanzar en la preparación comunitaria frente a eventos climáticos extremos.

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires fortaleció las capacidades de Berisso para la prevención y respuesta frente a emergencias climáticas, a través de la entrega de nuevo equipamiento y la implementación de herramientas destinadas a la gestión integral del riesgo.

La actividad fue encabezada por el gobernador Axel Kicillof y la ministra de Ambiente, Daniela Vilar, junto al intendente de Berisso, Fabián Cagliardi, en el marco de las políticas provinciales de adaptación y respuesta ante fenómenos climáticos extremos.

Durante la jornada se entregó equipamiento específico para la “Gestión del Riesgo y la Emergencia Climática”, que incluye un gomón, un generador eléctrico, una motobomba, herramientas para tareas de prevención, despeje y limpieza de desagües pluviales, además de indumentaria y elementos de seguridad.

A través del programa “Anticipando la Crecida”, también se entregaron pluviómetros que permitirán medir y monitorear los patrones de lluvia, generando información para fortalecer la prevención y anticipar posibles situaciones de riesgo.

La estrategia contempla además la elaboración conjunta de un “Mapa Municipal de Riesgo”, que permitirá identificar las zonas más vulnerables y planificar las respuestas necesarias junto a la comunidad. En materia de ordenamiento ambiental, se avanzará en la elaboración de un código orientado a desalentar la ocupación de áreas que podrían verse afectadas por crecidas.

Las acciones incluyen también el fortalecimiento del vínculo con la **Red Provincial de Alerta Temprana**, el diagnóstico territorial y el trabajo de difusión, articulación y organización con las vecinas y los vecinos.

Gestión de residuos como herramienta de adaptación

En el marco de la jornada, la Provincia también entregó equipamiento para fortalecer la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, una política que contribuye a reducir los impactos asociados a las tormentas y mejorar las condiciones ambientales del territorio.

Se incorporaron 15 carros para el traslado de materiales reciclables, 200 bolsones big bag y 80 juegos de indumentaria para las y los trabajadores vinculados a estas tareas.

En una ciudad atravesada por su relación con el río, la prevención y la planificación resultan fundamentales. Con estas acciones, la Provincia continúa fortaleciendo el trabajo articulado con los municipios y las comunidades para “anticiparse a los riesgos, mejorar la capacidad de respuesta y construir territorios más preparados y resilientes frente al cambio climático”.