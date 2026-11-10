El ex intendente de Avellaneda participó este lunes de un “Encuentro para pensar el futuro”, junto a un centenar de vecinos de San Fernando.

En el marco de las recorridas que viene llevando a cabo por la provincia de Buenos Aires, Jorge Ferraresi vinculó el mensaje que dio el papa León XIV con los principios históricos del justicialismo, a la vez que cuestionó al presidente Javier Milei y a otros dirigentes por aplaudir sus discursos sin llevarlos a la práctica. “Aplauden, estando sentados ahí, gente que jamás haría lo que el Papa dice que tenemos que hacer. Es raro”, expresó a los medios presentes en la localidad del norte del GBA.

“Vos escuchás al Papa y habla de peronismo. Cuando habla de la doctrina social de la Iglesia, es la doctrina social del peronismo. Si nosotros en el gobierno hiciéramos lo que tenemos que hacer cuando nos toca gobernar, sería un compañero más”, señaló Ferraresi.

En esa línea continuó: “La política va a volver a tener credibilidad cuando la palabra y los hechos vayan en el mismo sentido. Esa es la tarea nuestra, construir a partir de una idea, pero esa idea se tiene que plasmar en algo que dice nuestra marcha: la realidad efectiva. Y la realidad efectiva a veces está muy lejos de lo dialéctico”.

Al ser consultado sobre la interna en el peronismo, Ferraresi expresó que “el peronismo debe concentrarse en debatir las demandas de la sociedad y reconocer las razones de sus derrotas electorales” y continuó: “Algunos discuten unas cosas, nosotros venimos a discutir sobre cuestiones concretas. Venimos a plantear las cosas que tenemos que cambiar y las cosas que la sociedad nos demanda”.

Al referirse a las reelecciones indefinidas, definió: “Para plasmar una gestión hace falta tener un plan estratégico, un plan de desarrollo territorial, y ese plan es mucho más viable concretarlo si uno tiene tiempo en la gestión”, tras lo cual agregó: “Goberné 17 años en Avellaneda, y ahora tenemos una continuidad de un proyecto político que sigue, pero si yo hubiese estado ocho años, Avellaneda no sería la ciudad que es”.

La actividad estuvo organizada por Javier Rovegno, concejal mandato cumplido, referente de la Agrupación Eva Perón y del MDF San Fernando, y contó con la presencia de dirigentes políticos, sociales, gremiales, militantes y vecinos.