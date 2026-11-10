El Concejo Deliberante (HCD) de Berazategui aprobó designar con el nombre “Parroquia Nuestra Señora de Luján” al tramo de la calle 148 entre 24 y 29, en Villa España. La iniciativa busca destacar la importancia histórica, religiosa y comunitaria de esta iglesia, la primera fundada en la zona, que desde hace años constituye un espacio de encuentro e identidad para los vecinos y vecinas.
La parroquia es sede de distintas procesiones, fiestas patronales y actividades que reúnen a la comunidad, manteniendo viva la fe y las tradiciones de la localidad. Este reconocimiento representa un homenaje a la trayectoria de la institución y a la labor que desarrolla en beneficio de quienes más lo necesitan.
En este marco, el párroco León Carlos María Nisoria, conocido por la comunidad como el Padre Quique, expresó: “Agradezco este gesto de cariño y de reconocimiento a nuestra comunidad, que hace tantos años viene trabajando en Berazategui en beneficio de quienes más necesitan, con la figura de nuestra Madre, la Virgen de Luján, Patrona de nuestro país y del lugar donde ella quiso quedarse hace 131 años”.
Asimismo, destacó: “Para nosotros, este reconocimiento es un regalo. Agradezco a todos los concejales por este gesto de cariño a la Virgen, a través de esta Parroquia”. Finalmente, el Padre Quique convocó: “Les pido que siempre nos encomendemos a la Virgen; ella es quien nos acompaña y nos cuida. Pidámosle, sobre todo, por nuestro país, para que tengamos una Patria más justa, de amigos, de hermanos. Y que, a través de la visita del Papa León, nos ayude a construir siempre el Reino de Dios, ser siempre servidores de aquellos que más sufren”.