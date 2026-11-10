El Concejo Deliberante (HCD) de Berazategui aprobó designar con el nombre “Parroquia Nuestra Señora de Luján” al tramo de la calle 148 entre 24 y 29, en Villa España. La iniciativa busca destacar la importancia histórica, religiosa y comunitaria de esta iglesia, la primera fundada en la zona, que desde hace años constituye un espacio de encuentro e identidad para los vecinos y vecinas.



La parroquia es sede de distintas procesiones, fiestas patronales y actividades que reúnen a la comunidad, manteniendo viva la fe y las tradiciones de la localidad. Este reconocimiento representa un homenaje a la trayectoria de la institución y a la labor que desarrolla en beneficio de quienes más lo necesitan.

En este marco, el párroco León Carlos María Nisoria, conocido por la comunidad como el Padre Quique, expresó: “Agradezco este gesto de cariño y de reconocimiento a nuestra comunidad, que hace tantos años viene trabajando en Berazategui en beneficio de quienes más necesitan, con la figura de nuestra Madre, la Virgen de Luján, Patrona de nuestro país y del lugar donde ella quiso quedarse hace 131 años”.