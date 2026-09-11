La Municipalidad de Berazategui, a través de la Secretaría de Obras Públicas, sigue realizando trabajos de saneamiento y recambio de cañerías en distintos puntos del distrito. En esta oportunidad, las cuadrillas municipales trabajaron en la calle 128 entre 24 y 25, del barrio Buenaventura, con el objetivo de mejorar el escurrimiento del agua y prevenir anegamientos durante las lluvias.

Las tareas incluyen la limpieza de cañerías y cámaras, además del reemplazo de los caños que se encuentran obstruidos o deteriorados, lo que permite optimizar el funcionamiento del sistema de desagües de la zona.

El director general de Obras Municipales y Vialidad Urbana, Arq. Ezequiel Santiago, explicó: “Estos trabajos los venimos haciendo en todo Berazategui. El objetivo es evitar el anegamiento de agua de lluvia; que el agua corra y fluya correctamente”.

Las obras son financiadas íntegramente por la Municipalidad de Berazategui y llevadas a cabo por cuadrillas municipales. En este sentido, Santiago destacó: “En Berazategui, las tareas de mantenimiento de la infraestructura continúan gracias a la gestión del intendente Carlos Balor”.