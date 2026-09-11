El concejal quilmeño Diego Buffone se reunió con Marcelo Di Mario, Subsecretario de Integración y Desarrollo del Sur en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA), quien recuperó el sur de la ciudad.

Según informó el propio Buffone, dialogaron sobre las similitudes de dicha área y la zona metropolitana donde se ubica nuestro distrito y las posibilidades políticas de integración.

“La importancia de estas reuniones estriba en conocer de primera mano el trabajo que se está realizando para transformar zonas históricamente relegadas en polos de desarrollo e inversión impulsando sectores como el turístico y la gastronomía. Los casos en CABA del Polo Tecnológico, la reconversión del autódromo Óscar y Juan Gálvez y de la recuperación del Parque de la Ciudad son ejemplos claros. Estas mismas experiencias se podrían trasladar a zonas con potencial en nuestro distrito y que hoy en día están abandonadas y en franca decadencia como ser nuestra ribera que hoy en día expulsa a inversores y visitantes por falta de infraestructura y seguridad”, explicó.