El penalista quilmeño Omar Luis Daer falleció este viernes a las 10 de la mañana en la Clínica Modelo, donde se encontraba internado tras sufrir un ACV isquémico del que no pudo recuperarse.

Referente indiscutido del foro penal de la zona sur, Daer había contraído matrimonio por última vez hace apenas unos meses.

Militante peronista, ex conjuez de la Suprema Corte bonaerense y presidente del Club Argentino de Quilmes, alcanzó notoriedad nacional por ser abogado y amigo personal del expresidente Carlos Menem, a quien defendió en la causa por la venta ilegal de armas a Ecuador y de quien fue asesor durante nueve años en el Senado.

Tras la muerte de Menem en 2021, Daer lo había definido como "una gran persona y un gran político. Menem siempre buscó lo mejor para la Argentina".