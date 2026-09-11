El intendente Federico Otermín encabezó un encuentro en el Teatro del Municipio por el 165° aniversario de Lomas de Zamora junto a su esposa y ministra de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, Daniela Vilar, la jefa de Gabinete, Sol Tischik, la Orquesta de la Comunidad, abanderados y abanderadas de escuelas locales y referentes de fuerzas vivas e instituciones. Además se proyectó un video donde el personaje virtual Mini Muni y los protagonistas históricos, recreados con inteligencia artificial, repasaron los hitos fundacionales. Al finalizar el acto, Otermín y Vilar recorrieron el Paseo Ambiental en el marco de la primera jornada de Expo Lomas en la Plaza Grigera.

Constituida originalmente como Pueblo de la Paz tras la primera mensura y loteo de tierras, para adquirir luego, en 1910, el status de ciudad, Lomas de Zamora se inició como una de las primeras aldeas criollas, con una fuerte actividad social en la que fueron protagonistas Tomás y luego su hijo, Victorio Grigera, que donó las tierras sobre las que se construyeron la primera plaza, iglesia y palacio municipal, y Francisco Portela, este último primer Juez de Paz y jefe político. Más tarde, con la apertura de la estación ferroviaria del Sud y la primera oleada inmigratoria conformada por familias británicas, españolas e italianas que fundaron escuelas, clubes y sociedades de fomento en los barrios más antiguos, Banfield, Temperley y Turdera. A lo largo del siglo XX, la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y la proliferación de nuevos barrios y localidades, proceso que se profundizó en las primeras décadas del siglo XXI, impulsó a Lomas como uno de los distritos más poblados de la Provincia. “Conformamos una comunidad orgullosa de su identidad multicultural y de haber sido cuna y hogar de figuras gigantescas de nuestra cultura popular, como Diego, Cortázar y Sandro”, resaltó Otermín.

“Repasar la historia es esencial para comprender que nuestro origen es fundamentalmente comunitario y ese es el corazón de la visión que impulsamos en el Gobierno de la Comunidad, el presente que elegimos transitar honrando nuestros valores originarios e invocando a Nuestra Señora de la Paz, santa patrona de este pueblo extraordinario, para que proteja a las familias y nos ayude a recorrer el Camino al Bicentenario y construir el futuro de Lomas con amor”, concluyó el Intendente.

En el marco del aniversario de Lomas de Zamora, además del acto en el Teatro y la apertura al público de Expo Lomas, la feria industrial, comercial y cultural que se extenderá hasta el domingo 13 de septiembre de 15 a 21 en la Plaza Grigera, el sábado 12 de septiembre se realizará el Congreso de la Comunidad en el Parque, el domingo por la mañana la carrera solidaria Lomas Corre en Comunidad y el sábado 19 de septiembre las Jornadas de la Comunidad en simultáneo en las 14 localidades del distrito.