La Dra. Camila Zima, endocrinóloga y coordinadora médica del Programa OBI en Quilmes, explica qué es la endocrinología y por qué el tratamiento de la obesidad debe dejar la medicina episódica para pasar a un ecosistema interdisciplinario.En el Centro Sagrado Corazón de Jesús, en Brandsen 434, Quilmes, funciona un modelo innovador: el Programa OBI - Obesidad Integral.

Hablamos con su coordinadora médica.

— Presentate, ¿quién sos?

— Yo soy Camila Zima, soy endocrinóloga. Soy especialista en endocrinología certificada, con todo lo legal, y me especialicé en paralelo a mi residencia en trastornos de la conducta alimentaria y obesidad.

— Explícanos en pocas palabras, ¿qué es la endocrinología?

— La endocrinología es una especialidad que se basa fundamentalmente en el metabolismo y el estudio de los ejes hormonales. Esto incluye tiroides, hipófisis, páncreas, testículos, ovarios, donde se secretan las hormonas principales que regulan básicamente gran parte de las funciones del cuerpo.

— ¿Y esto qué tiene que ver con la obesidad?

— Tiene todo que ver. En la obesidad hay alteraciones que suceden de tipo neurobiológicas, hay alteraciones metabólicas, hormonales y conductuales. No es una cuestión de comer menos y moverse más. Es una de las enfermedades crónicas más prevalentes y complejas.

Por eso creamos OBI. De la consulta aislada al ecosistema. El concepto central del Programa OBI, que coordino junto al Dr. Daniel Giménez, es pasar de la Medicina Episódica a un modelo de Cuidado Crónico e Integrado.

Es un abordaje Integral, Personalizado y Sostenible.

No atendemos kilos, atendemos personas. Integramos factores metabólicos, cardiológicos y conductuales, adaptado a las comorbilidades y al entorno de cada paciente. El corazón del programa es el Ecosistema Interdisciplinario OBI, señalo Zima.

El paciente está en el centro y alrededor trabajan en diálogo en tiempo real:

- Endocrinología (Eje Metabólico)

- Hepatología (Foco en Esteatosis)

- Cardiología (Riesgo Cardiovascular)

- Nutrición (Reeducación Alimentaria)

- Psicología (Abordaje Conductual)

- Preparación Física y Fisiatría (Soporte según necesidad)

El núcleo de nuestra sinergia son los Ateneos Interdisciplinarios, donde discutimos de forma transversal los casos complejos. No son 6 consultas sueltas, es un equipo que habla entre sí con una historia clínica unificada.

-¿Cómo es el camino del paciente?

-Tenemos un circuito terapéutico muy claro:

1. Admisión: Preselección y evaluación clínica integral.

2. Diagnóstico: Estudios complementarios según criterio clínico. Contamos con Ecografía y FibroScan in situ, balanzas calibradas para más de 150kg, bioimpedancia clínica, tensiómetros de precisión.

3. Intervención: Rueda de consultas interdisciplinarias.

4. Seguimiento: Control médico periódico y monitoreo antropométrico continuo.

5. Sostenibilidad: Integración en espacios de actividad física y reeducación para consolidar hábitos a largo plazo.

Además, el programa incluye encuentros grupales periódicos, estrategias de contención continua por grupos de WhatsApp, material educativo online y sistema de becas.

"La obesidad requiere acompañamiento continuo más allá de la intervención clínica aguda. No se trata de una dieta, se trata de transformar el abordaje", finalizó diciendo la profesional.

El Programa OBI está destinado a pacientes de 18 a 70 años, con Obesidad (IMC >30) o Sobrepeso (IMC >27) con comorbilidades, con foco especial en pacientes con Apnea del Sueño (SAOS) o Esteatosis Hepática.

Para derivaciones, consultas institucionales o convenios con obras sociales y prepagas:

Programa OBI - Sede: Brandsen 434, Centro Sagrado Corazón de Jesús, Quilmes.

Mail: [email protected] | Tel: +54 11 6599-9716