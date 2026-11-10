“Estamos construyendo instalaciones nuevas para que los trabajadores y trabajadoras municipales tengan mejores condiciones para realizar sus tareas y nuestros equipos puedan organizar y coordinar los servicios públicos de la localidad. Queremos que cada barrio cuente con mejores servicios y que el Municipio tenga más herramientas para responder a las necesidades de los vecinos y vecinas”, aseguró Eva, acompañada por el secretario de Servicios Públicos, Sebastián García.

Por su parte, Sebastián García señaló: “Seguimos trabajando en la dignificación de los trabajadores. Esta obra se trata de eso, de dar una solución a un reclamo histórico por una instalación que estaba en mal estado. Esto es también para brindarle un mejor servicio a nuestros vecinos”.

Contar con instalaciones adecuadas para coordinar las tareas cotidianas significa ampliar la capacidad del Municipio para atender las demandas de los vecinos y vecinas. Esta obra forma parte del compromiso de seguir mejorando la infraestructura municipal y brindar mejores servicios en cada barrio de Quilmes. La antigua base operativa fue demolida y actualmente se construyen las nuevas instalaciones, mientras que en la sede Mitre continuará funcionando el taller.

Las tareas contempladas en la obra son la ejecución de platea de hormigón H30, pilotines y encadenado perimetral de hormigón armado; montaje de paredes interiores y exteriores, placas y aislaciones; cubierta y cielorrasos: colocación de techo de chapa aluminizada sobre estructura metálica, aislamiento térmico y cielorrasos de placas de yeso; redes de agua y cloacas, e instalaciones de agua fría y caliente para baños, duchas y cocina, y equipamiento sanitario. Además, se ejecutarán los desagües pluviales; instalación eléctrica e iluminación con artefactos LED; pisos y revestimientos; aberturas y acceso vehicular con reacondicionamiento del portón de ingreso, y pintura y terminaciones de paredes interiores, exteriores y cielorrasos.

Estuvieron también presentes en la actividad el subsecretario de Bases Operativas, Nelson Chávez, y el director Regional de Ezpeleta, Jonatan Marcelo, entre otros.