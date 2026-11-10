Al respecto, Daniel García manifestó que el mensaje del Santo Padre interpela directamente al Gobierno nacional, al colocar en el centro de la discusión aquello que nunca debería perderse de vista: la dignidad humana, la justicia social, la solidaridad y el respeto por los derechos de todos los argentinos.

En ese sentido, sostuvo García que no puede existir un verdadero desarrollo si el crecimiento económico se construye sobre el sufrimiento de nuestro pueblo, si los trabajadores no llegan a fin de mes, si nuestros jubilados pierden poder adquisitivo o se vulneran los derechos y la dignidad de los discapacitados.

García también se manifestó respecto a la visita del Sumo Pontífice al Pequeño Cottolengo “Don Orione”, de Claypole tuvo un significado profundamente humano. Su mensaje nos recuerda que las personas con necesidades especiales no deben ser una carga para la sociedad, sino personas con derechos, capacidades, sentimientos y una dignidad que debe ser respetada y protegida.

Sobre los derechos laborales García recalco la importancia de las palabras del Santo Padre respecto a la realidad laboral que atraviesa la Argentina. “Trabajar tiene que significar dignidad, desarrollo personal, independencia y la posibilidad de construir un futuro para nuestras familias”. Y agregó “defender el trabajo significa defender salarios dignos, condiciones laborales justas, derechos conquistados, oportunidades para los jóvenes y protección para quienes atraviesan situaciones de precariedad, desempleo e informalidad.”

Respecto a la situación de nuestros adultos mayores y jubilados, dijo García “Los jubilados no son un gasto del que el Estado debe desprenderse. Son personas que trabajaron toda su vida y tienen derecho a vivir con tranquilidad, con acceso a la salud, a los medicamentos y con ingresos que les permitan cubrir sus necesidades. No podemos naturalizar que nuestros mayores tengan que elegir entre comer, comprar medicamentos o pagar los servicios”.

Por otra parte, Daniel García remarcó la importancia de las reflexiones del Papa sobre la pobreza, la exclusión y la responsabilidad colectiva frente a quienes más necesitan. Consideró que, combatir la pobreza, no significa solamente asistir ante una emergencia, sino generar condiciones reales de inclusión, trabajo, educación, salud y oportunidades. Estado tiene una responsabilidad indelegable en la protección de los sectores más vulnerables y en la construcción de una sociedad con mayor igualdad.

García destacó que la educación, las universidades públicas, la investigación, la salud pública, la protección de las familias y el cuidado de nuestros recursos naturales forman parte de una visión de desarrollo que debe tener como prioridad a las personas.

“Una Argentina verdaderamente grande no será aquella que acumule riqueza para unos pocos, sino aquella que garantice una vida digna para todos. La economía debe estar al servicio de las personas, el trabajo debe dignificar y el Estado debe proteger derechos. Ese es el camino hacia una sociedad más justa, más humana y más solidaria”.

“Una Argentina verdaderamente grande no será aquella que acumule riqueza para unos pocos, sino aquella que garantice una vida digna para todos. La economía debe estar al servicio de las personas, el trabajo debe dignificar y el Estado debe proteger d

Daniel García

Defensor del Pueblo de Avellaneda